Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin zaferi

Paris Saint-Germain ( Psg ), Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu.

PSG, 3. finalinde 2. kez kazandı

Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu.

Arsenal, yine üzgün ayrıldı

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.

Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:

Takım Final Kupa Real Madrid 18 15 Milan 11 7 Liverpool 10 6 Bayern Münih 11 6 Barcelona 8 5 Ajax 6 4 Inter 7 3 Manchester United 5 3 Juventus 9 2 Benfica 7 2 Chelsea 3 2 PSG 3 2 Nottingham Forest 2 2 Porto 2 2 Manchester City 2 1 Celtic 2 1 Hamburg 2 1 Steaua Bükreş 2 1 Olimpik Marsilya 2 1 Borussia Dortmund 3 1 Feyenoord 1 1 Aston Villa 1 1 PSV 1 1 Kızılyıldız 1 1 Atletico Madrid 3 1 Valencia 2 0 Reims 2 0 Arsenal 2 0 Fiorentina 1 0 Eintracht Frankfurt 1 0 Partizan 1 0 Panathinaikos 1 0 Leeds United 1 0 Saint-Etienne 1 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 Club Brugge 1 0 Malmö 1 0 Roma 1 0 Sampdoria 1 0 Bayer Leverkusen 1 0 Monaco 1 0 Tottenham 1 0

Fransızlar üçüncü kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.

İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.

Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.

Ülke Şampiyon Final İspanya 20 31 İngiltere 15 27 İtalya 12 30 Almanya 8 19 Hollanda 6 8 Portekiz 4 9 Fransa 3 9 Romanya 1 2 İskoçya 1 2 Yugoslavya 1 2 Belçika 0 1 Yunanistan 0 1 İsveç 0 1

Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç 1955-56 Real Madrid Reims 4-3 1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0 1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (Uzatma) 1958-59 Real Madrid Reims 2-0 1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3 1960-61 Benfica Barcelona 3-2 1961-62 Benfica Real Madrid 5-3 1962-63 Milan Benfica 2-1 1963-64 Inter Real Madrid 3-1 1964-65 Inter Benfica 1-0 1965-66 Real Madrid Partizan 2-1 1966-67 Celtic Inter 2-1 1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (Uzatma) 1968-69 Milan Ajax 4-1 1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (Uzatma) 1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0 1971-72 Ajax Inter 2-0 1972-73 Ajax Juventus 1-0 1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0 1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0 1975-76 Bayern Münih Saint-Etienne 1-0 1976-77 Liverpool B. Mönchengladbach 3-1 1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0 1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0 1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0 1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0 1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0 1982-83 Hamburg Juventus 1-0 1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.) 1984-85 Juventus Liverpool 1-0 1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.) 1986-87 Porto Bayern Münih 2-1 1987-88 PSV Benfica 0-0 (6-5 pen.) 1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0 1989-90 Milan Benfica 1-0 1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.) 1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (Uzatma) 1992-93 Marsilya Milan 1-0 1993-94 Milan Barcelona 4-0 1994-95 Ajax Milan 1-0 1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.) 1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1 1997-98 Real Madrid Juventus 1-0 1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1 1999-00 Real Madrid Valencia 3-0 2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.) 2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1 2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.) 2003-04 Porto Monaco 3-0 2004-05 Liverpool Milan 3-3 (3-2 pen.) 2005-06 Barcelona Arsenal 2-1 2006-07 Milan Liverpool 2-1 2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.) 2008-09 Barcelona Manchester United 2-0 2009-10 Inter Bayern Münih 2-0 2010-11 Barcelona Manchester United 3-1 2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.) 2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1 2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma) 2014-15 Barcelona Juventus 3-1 2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1 2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1 2018-19 Liverpool Tottenham 2-0 2019-20 Bayern Münih Paris Saint-Germain 1-0 2020-21 Chelsea Manchester City 1-0 2021-22 Real Madrid Liverpool 1-0 2022-23 Manchester City Inter 1-0 2023-24 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 2024-25 PSG Inter 5-0 2025-26 PSG Arsenal 1-1 (4-3 pen.)

On yıl sonra sonucu penaltılar belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.

"Devler Ligi"nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.