Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin zaferi
Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'a penaltılarda üstünlük sağlayarak hem üst üste hem de toplamda 2. kez kupaya uzandı - Arsenal, "Devler Ligi"nde ikinci kez mücadele ettiği finalden yine mutlu ayrılamadı - Fransa futbolu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 3. kez kupayı kazandı
Paris Saint-Germain ( Psg ), Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ve toplamda 2. kez şampiyonluğa ulaştı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final müsabakası, Fransız temsilcisi PSG ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 67 bin seyirci kapasiteli Puskas Arena'da yapıldı.
Mücadelenin 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 65. dakikada Ousmane Dembele'nin penaltıdan attığı gole engel olamadı. Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle sona erince seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran PSG, mutlu sona ulaşan takım oldu.
PSG, 3. finalinde 2. kez kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde 3. kez mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. zaferini yaşadı.
2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Fransa temsilcisi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
PSG, üçüncü kez yükseldiği finalde Arsenal'ı geçerek üst üste ve toplamda 2. kez şampiyon oldu.
Arsenal, yine üzgün ayrıldı
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyonluk şansını yine değerlendiremedi.
Daha önce 1 kez finale yükselme başarısı gösteren Arsenal, 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Finale çıkma başarısını 20 yıl sonra tekrarlayan İngiliz temsilcisi, ikinci finalinden de istediğini elde edemedi.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
|Takım
|Final
|Kupa
|Real Madrid
|18
|15
|Milan
|11
|7
|Liverpool
|10
|6
|Bayern Münih
|11
|6
|Barcelona
|8
|5
|Ajax
|6
|4
|Inter
|7
|3
|Manchester United
|5
|3
|Juventus
|9
|2
|Benfica
|7
|2
|Chelsea
|3
|2
|PSG
|3
|2
|Nottingham Forest
|2
|2
|Porto
|2
|2
|Manchester City
|2
|1
|Celtic
|2
|1
|Hamburg
|2
|1
|Steaua Bükreş
|2
|1
|Olimpik Marsilya
|2
|1
|Borussia Dortmund
|3
|1
|Feyenoord
|1
|1
|Aston Villa
|1
|1
|PSV
|1
|1
|Kızılyıldız
|1
|1
|Atletico Madrid
|3
|1
|Valencia
|2
|0
|Reims
|2
|0
|Arsenal
|2
|0
|Fiorentina
|1
|0
|Eintracht Frankfurt
|1
|0
|Partizan
|1
|0
|Panathinaikos
|1
|0
|Leeds United
|1
|0
|Saint-Etienne
|1
|0
|Borussia Mönchengladbach
|1
|0
|Club Brugge
|1
|0
|Malmö
|1
|0
|Roma
|1
|0
|Sampdoria
|1
|0
|Bayer Leverkusen
|1
|0
|Monaco
|1
|0
|Tottenham
|1
|0
Fransızlar üçüncü kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları güldü.
İspanya ekiplerinin 20 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4 kez mutlu sona ulaştı.
Fransız ekiplerinin 3. kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımlarına da birer kez gitti.
|Ülke
|Şampiyon
|Final
|İspanya
|20
|31
|İngiltere
|15
|27
|İtalya
|12
|30
|Almanya
|8
|19
|Hollanda
|6
|8
|Portekiz
|4
|9
|Fransa
|3
|9
|Romanya
|1
|2
|İskoçya
|1
|2
|Yugoslavya
|1
|2
|Belçika
|0
|1
|Yunanistan
|0
|1
|İsveç
|0
|1
Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|Finalist
|Sonuç
|1955-56
|Real Madrid
|Reims
|4-3
|1956-57
|Real Madrid
|Fiorentina
|2-0
|1957-58
|Real Madrid
|Milan
|3-2 (Uzatma)
|1958-59
|Real Madrid
|Reims
|2-0
|1959-60
|Real Madrid
|Eintracht Frankfurt
|7-3
|1960-61
|Benfica
|Barcelona
|3-2
|1961-62
|Benfica
|Real Madrid
|5-3
|1962-63
|Milan
|Benfica
|2-1
|1963-64
|Inter
|Real Madrid
|3-1
|1964-65
|Inter
|Benfica
|1-0
|1965-66
|Real Madrid
|Partizan
|2-1
|1966-67
|Celtic
|Inter
|2-1
|1967-68
|Manchester United
|Benfica
|4-1 (Uzatma)
|1968-69
|Milan
|Ajax
|4-1
|1969-70
|Feyenoord
|Celtic
|2-1 (Uzatma)
|1970-71
|Ajax
|Panathinaikos
|2-0
|1971-72
|Ajax
|Inter
|2-0
|1972-73
|Ajax
|Juventus
|1-0
|1973-74
|Bayern Münih
|Atletico Madrid
|1-1, 4-0
|1974-75
|Bayern Münih
|Leeds United
|2-0
|1975-76
|Bayern Münih
|Saint-Etienne
|1-0
|1976-77
|Liverpool
|B. Mönchengladbach
|3-1
|1977-78
|Liverpool
|Club Brugge
|1-0
|1978-79
|Nottingham Forest
|Malmö
|1-0
|1979-80
|Nottingham Forest
|Hamburg
|1-0
|1980-81
|Liverpool
|Real Madrid
|1-0
|1981-82
|Aston Villa
|Bayern Münih
|1-0
|1982-83
|Hamburg
|Juventus
|1-0
|1983-84
|Liverpool
|Roma
|1-1 (4-2 pen.)
|1984-85
|Juventus
|Liverpool
|1-0
|1985-86
|Steaua Bükreş
|Barcelona
|0-0 (2-0 pen.)
|1986-87
|Porto
|Bayern Münih
|2-1
|1987-88
|PSV
|Benfica
|0-0 (6-5 pen.)
|1988-89
|Milan
|Steaua Bükreş
|4-0
|1989-90
|Milan
|Benfica
|1-0
|1990-91
|Kızılyıldız
|Marsilya
|0-0 (5-3 pen.)
|1991-92
|Barcelona
|Sampdoria
|1-0 (Uzatma)
|1992-93
|Marsilya
|Milan
|1-0
|1993-94
|Milan
|Barcelona
|4-0
|1994-95
|Ajax
|Milan
|1-0
|1995-96
|Juventus
|Ajax
|1-1 (4-2 pen.)
|1996-97
|Borussia Dortmund
|Juventus
|3-1
|1997-98
|Real Madrid
|Juventus
|1-0
|1998-99
|Manchester United
|Bayern Münih
|2-1
|1999-00
|Real Madrid
|Valencia
|3-0
|2000-01
|Bayern Münih
|Valencia
|1-1 (5-4 pen.)
|2001-02
|Real Madrid
|Bayer Leverkusen
|2-1
|2002-03
|Milan
|Juventus
|0-0 (3-2 pen.)
|2003-04
|Porto
|Monaco
|3-0
|2004-05
|Liverpool
|Milan
|3-3 (3-2 pen.)
|2005-06
|Barcelona
|Arsenal
|2-1
|2006-07
|Milan
|Liverpool
|2-1
|2007-08
|Manchester United
|Chelsea
|1-1 (6-5 pen.)
|2008-09
|Barcelona
|Manchester United
|2-0
|2009-10
|Inter
|Bayern Münih
|2-0
|2010-11
|Barcelona
|Manchester United
|3-1
|2011-12
|Chelsea
|Bayern Münih
|1-1 (4-3 pen.)
|2012-13
|Bayern Münih
|Borussia Dortmund
|2-1
|2013-14
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|4-1 (Uzatma)
|2014-15
|Barcelona
|Juventus
|3-1
|2015-16
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|1-1 (5-3 pen.)
|2016-17
|Real Madrid
|Juventus
|4-1
|2017-18
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
|2018-19
|Liverpool
|Tottenham
|2-0
|2019-20
|Bayern Münih
|Paris Saint-Germain
|1-0
|2020-21
|Chelsea
|Manchester City
|1-0
|2021-22
|Real Madrid
|Liverpool
|1-0
|2022-23
|Manchester City
|Inter
|1-0
|2023-24
|Real Madrid
|Borussia Dortmund
|2-0
|2024-25
|PSG
|Inter
|5-0
|2025-26
|PSG
|Arsenal
|1-1 (4-3 pen.)
On yıl sonra sonucu penaltılar belirledi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, 10 yıl sonra seri penaltı atışlarıyla belirlendi.
"Devler Ligi"nde bundan önce seri penaltı atışlarına giden final müsabakası, 2015-2016 sezonunda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynandı. Real Madrid, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak mutlu sona ulaştı.