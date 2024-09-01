Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Mavilerin golünü Nicolas Jackson, atarken golün sevincini milli atıcımız Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'ndaki ikonik pozunu vererek yaşadı. ingiltere Premier Lig resmi hesabı da bu gol sevincine kayıtsız kalmayarak milli atıcımız Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı. Bu paylaşım yoğun ilgi gördü.
Chelsea İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Crystal Palace'ı konuk etti. Mavilerin tek golünü 25. dakikada Nicolas Jackson atarken, yaptığı gol sevinciyle gündem oldu.
YUSUF DİKEÇ POZU VERDİ
Attığı golden sonra kale arkasındaki taraftara koşan Senegalli forvet, Paris Olimpiyatları'nda verdiği ikonik pozla dünyayı sallayan milli atıcımız Yusuf Dikeç'in pozunu taklit ederek golün sevinci yaşadı.
PREMIER LİG HESABI DA PAYLAŞTI
Chelsea kulübü bu sevinci sosyal medya hesabından "Boom" notuyla paylaştı. Öte yandan İngiltere Premier Lig resmi hesabı da bu gol sevincine kayıtsız kalmayarak milli atıcımız Yusuf Dikeç ile birlikte paylaştı. Söz konusu paylaşımlara binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte o paylaşımlar;
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