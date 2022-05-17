Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı

AA - Selahattin Özbozkurt - Spor
 - Güncelleme:
Play-off'ta yarı finale çıkan Tarsus İdman Yurdu ilçe girişinde karşılandı

TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Amed Sportif Faaliyetler'i yenen Tarsus İdman Yurdu oyuncuları ilçe girişinde karşılandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Amed Sportif Faaliyetler'i yenen Tarsus İdman Yurdu oyuncuları ilçe girişinde karşılandı.

Maçtan sonra ilçeye dönen takımı karşılayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik edip, çiçek verdi.

Takımla gurur duyduğunu belirten Bozdoğan, "Takımımızı şehrimizin girişinde taraftarlarımızla meşalelerle karşıladık. Başaracağınıza inancım tamdı, sizlerle gurur duyuyorum. Kentimize yaşattığınız bu sevinç için teşekkür ederiz. Şampiyonluğa son üç maç kaldı. Maddi manevi desteğimiz her daim sürecek. Tarsus sizinle gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Tarsus İdman Yurdu, TFF 2. Lig play-off yarı finalinde Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak.

AA / Selahattin Özbozkurt - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Bozdoğan, Play Off, Tarsus, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title