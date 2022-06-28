Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Köyceğiz'de sürdürüyor
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Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.
Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanıyor.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'da 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek milliler, çalışmalarını Köyceğiz'de sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekipler, hazırlıklarını 5 Temmuz'da tamamlayacak.
Başantrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Milli Takımı'nın kadrosunda 15 oyuncu, başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda 18 sporcu bulunuyor.
Prag'da oynanacak eleme maçlarında Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Slovakya ile mücadele edecek.
Erkek Milli Takımı ise B Grubu'nda Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile karşılaşacak.