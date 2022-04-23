Plaj Futbolu Milli Takımı kampa girdi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kampa girdi.

Bir otelde kampa giren milliler ilk çalışmasını Teknik Direktör Ozan Yılmaz gözetiminde Manavgat Belediyesi Boğaz Otel Plajı'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kampa davet edilen ve bir süre önce Bursaspor'da profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Özer Hurmacı'nın da yarın kampa dahil olacağı belirtildi.

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk hazırlık kampını Antalya'da yaptıklarını söyledi.

İyi bir takım olduklarını ancak salgın sürecini istekleri gibi iyi geçirmediklerini belirten Yılmaz, "Şimdi yeniden toplandık. Şu an daha iyi bir takımız. Bugün iyi başladığımızı düşünüyoruz. Sabah otelde kuvvet antrenmanımız oldu. Şimdi de sahada antrenmanımıza başladık." dedi.

Temmuz ayında B Ligi maçları oynayacaklarını hatırlatan Yılmaz, tekrar layık olduklarını A Ligi'ne dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ağustos ayı içerisinde dünya ve Avrupa şampiyonası eleme maçlarının yapılacağını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Dediğim gibi iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bundan önce Emrah Aykurt hocamızla bu takımın temellerini atmıştık. Onun inanılmaz destekleri var bize. Biz de devam ettiriyoruz. Ayrıca Futbol Gelişim Direktörümüz Oğuz Çetin'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Özer Hurmacı'nın kampa davet edilmesiyle ilgilide bilgiler veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Özer Hurmacı futbolu yeni bırakan bir oyuncu. Yaklaşık 3 ya da 4 hafta önce Bursaspor'da aktif futbol oynuyordu. Bizde buraya aktif oyuncuları kazandırıyoruz. Genelde amatör ve BAL liginde oynayan oyunculara sahibiz ama profesyonelleri de bu işin içine çekmeyi, özellikle yeni bırakanları almayı planlıyoruz. Bu anlamda Özer Hurmacı'nın da bize katkı vereceğini düşünüyorum. Kendisiyle görüştük, olumlu döndü ve çok istekli. Yarın kampımıza dahil olacak. Onunla da hep birlikte güzel şeyleri başaracağımıza inanıyoruz."

Milli oyuncu Cem Keskin ise 2022 yılının ilk kampında Antalya'da buluştuklarını belirterek, sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

2019 yılında Avrupa 6.'sı olduklarını ancak daha sonrasında salgından dolayı liglerde maç oynayamadıklarını ve milli takımda görev almadıklarını ifade eden Keskin, "Bu dönem bizi geriye attı ama şimdi tekrardan güçlü bir şekilde çıkıp en iyi şekilde şampiyonaya hazırlanmak istiyoruz. Daha önce elde ettiğimiz başarıları yenilemeyi hedefliyoruz." dedi.

Milli takımın 30 Nisan'da sona erecek Antalya kampında yer alan futbolcular şöyle:

Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), Mahmut Arıkan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), Halil Hamamcıoğlu, Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Elektronik Market), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Özer Hurmacı, Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Özcan Kocaman (Seferisar Citta Slow).