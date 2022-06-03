Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası - Haberler

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Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Spor
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Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme oturmuştu. Pique'nin, takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile birlikte olduğu iddiasına İspanyol medyasından yalanlama geldi. El Periodico sunucuları, Pique'nin Shakira'yı aldattığı kişinin 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi olduğunu söyledi.

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Pique, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattığı haberi bomba etkisi yaratmıştı. Bu sansasyonel haber gündeme oturmuşken herkesi hayrete düşürecek bir iddia ortaya atılmıştı. Pique'nin Shakira'yı takım arkadaşı Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira'nın annesi ile aldattığı öne sürüldü.

Haber pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye medyasında da El Periodico kaynak gösterilerek geniş yer buldu. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. İddianın yayıldığı kaynağın, "El Periodico"gazetesinin bir harfini değiştirerek "El Periósico" yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Aslında böyle bir medya organı yok.

Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Konuyu sosyal medyaya taşıyan gazeteci Melih Esat Açıl, Twitter hesabından iddiayı İngilizce olarak dillendirdi. İspanyol Twitter kullanıcıları Açıl'ın paylaşımı üzerinden yorum yapınca konu İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

El Periodico'da çalışan iki gazeteci ve sunucu Lorena Vazquez ve Laura Fa, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil, Barcelona'da öğrenci ve etkinlik hostesi olan 20 yaşındaki sarışın genç bir kızla görüştüğünü YouTube kanalında söyledi. Ancak genç kızın kimliği açıklanmadı.

Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı.

Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası

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"Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası"
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""Ünlü futbolcu Pique'nin, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddiası gündeme oturmuştu. Pique'nin takım arkadaşı Gavi'nin annesi ile birlikte olduğu iddiasına yalanlama geldi. El Periodico sunucuları, Pique'nin Shakira'yı aldattığı kişinin 20 yaşındaki bir etkinlik hostesi olduğunu aktardı.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Spor

Gerard Piqué İspanya Shakira Spor Haberler

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