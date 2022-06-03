Pique'nin, Shakira'yı takım arkadaşının annesiyle aldattığı iddiası - Haberler

Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Pique, dünyaca ünlü sevgilisi Shakira'yı aldattığı haberi bomba etkisi yaratmıştı. Bu sansasyonel haber gündeme oturmuşken herkesi hayrete düşürecek bir iddia ortaya atılmıştı. Pique'nin Shakira'yı takım arkadaşı Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira'nın annesi ile aldattığı öne sürüldü.

TÜRK BASININDA ÇIKAN İDDİALAR İSPANYA BASININA YANSIDI

Haber pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye medyasında da El Periodico kaynak gösterilerek geniş yer buldu. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. İddianın yayıldığı kaynağın, "El Periodico"gazetesinin bir harfini değiştirerek "El Periósico" yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Aslında böyle bir medya organı yok.

PAYLAŞIMLAR KONUYU AYDINLATTI

Konuyu sosyal medyaya taşıyan gazeteci Melih Esat Açıl, Twitter hesabından iddiayı İngilizce olarak dillendirdi. İspanyol Twitter kullanıcıları Açıl'ın paylaşımı üzerinden yorum yapınca konu İspanyol basınında geniş yankı buldu.

20 YAŞINDA ETKİNLİK HOSTESİ ÇIKTI

El Periodico'da çalışan iki gazeteci ve sunucu Lorena Vazquez ve Laura Fa, Pique'nin sevgilisi Shakira'yı Gavi'nin annesi ile değil, Barcelona'da öğrenci ve etkinlik hostesi olan 20 yaşındaki sarışın genç bir kızla görüştüğünü YouTube kanalında söyledi. Ancak genç kızın kimliği açıklanmadı.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sansasyonel olayların merkezindeki isim Gerard Pique, sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddialarını yalanlamıştı.