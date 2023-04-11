PFDK'dan Emre Belözoğlu'na çok ağır ceza! Haftalarca takımın başında olamayacak

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kart görmüştü. PFDK, deneyimli hocanın cezasını açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA 4 MAÇ CEZA VERİLDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir FK teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.