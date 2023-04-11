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PFDK'dan Emre Belözoğlu'na çok ağır ceza! Haftalarca takımın başında olamayacak

PFDK'dan Emre Belözoğlu'na çok ağır ceza! Haftalarca takımın başında olamayacak

Spor Haberleri

PFDK, Galatasaray'a karşı oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kart görmüştü. PFDK, deneyimli hocanın cezasını açıkladı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA 4 MAÇ CEZA VERİLDİ

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir FK teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu Başakşehir Spor Haberler

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