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Pendikspor ve Esenler Erokspor 2-2 Beraber Kaldı

Pendikspor ve Esenler Erokspor 2-2 Beraber Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Pendikspor, Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede iki takım da karşılıklı gollerle puanları paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Murat Akça, Esenler Erokspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem İlker Yasin Avcı, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

8. dakikada penaltıda topun başına geçen Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda kaleci Ekrem, sol alt köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

9. dakikada Hakem İlker Yasin Avcı, VAR uyarısı sonrası Hasan Kılıç'ın penaltı kullanıldığı anda ceza sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

10. dakikada Furkan'ın sağ taraftan ortasında uzak direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre'nin sağından ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada sol tarafta topla buluşan Del Valle, Furkan'ı çalımladıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi. 1-1

45+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ekrem, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu karşılayan Mete Kaan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1

56. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale alanında iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top sol direkten oyun olanına döndü. Savunmada Hasan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada Catakovic'in sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra yerden içeriye çevirdiği topta kale önünde Fernandes, tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 2-2

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Ferhat Çalar

Pendikspor: Emre Koyuncu, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Tarık Tekdal dk. 70), Nuno Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Mete Kaan Demir, Djorde Denic (Bekir Karadeniz dk. 86), Del Valle, Mustafa Pektemek (Samuel Saiz dk. 53)

Yedekler: Erdem Canpolat, Efe Sayman Stelios Kitsiou, Erdem Özgenç, Erden Kayra Aydın, Tunç Ataç, Jetmir Topalli

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Benhur Keser dk. 74), Francis Nzaba, Anıl Yaşar, Mücahit Albayrak, Ryan Jack (Janne Laine dk. 46), Mame Faye, Ufuk Akyol (Junior Fernandes dk. 63), Alper Karaman (Oscar Pinchi dk. 46), Olarenwaju Kayode (Hamza Catakovic dk. 59), Ertuğrul Furat

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ercüment Kafkasyalı, Sakıb Aytaç, Metehan Mert, Benhur Keser, Oğuz Ceylan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Del Valle (dk. 28), Mete Kaan Demir (dk. 45+6) (Pendikspor), Ertuğrul Furat (dk. 10), Junior Fernandes (dk. 79) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Djorde Denic (Pendikspor) Oscar Pinchi, Mame Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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