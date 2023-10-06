Pazaryeri İlçesinde Traktör Sürücülerine Reflektör Eğitimi Verildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, traktör, römork ve tarım araçlarının görünür olmalarını sağlamak amacıyla "Reflektör tak görünür ol" eğitimi verdi.

Bozcaarmut köyünde jandarma ekiplerince traktörlerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla sürücülerine trafik eğitimi verildi, reflektör dağıtıldı.

Çiftçilere trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik eğitim veren Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Açıkalın, traktörlerde reflektör ve ışıklandırma sisteminin önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da reflektör konusunun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Bir yılda terörden kaybettiğimiz insan sayısının çok daha fazlasını trafik kazalarında dolayı kaybediyoruz. Hepimiz bunu unutuyoruz, önemsemiyoruz. İşte bu duruma dikkatlerinizi çekmek için bu tür eğitim faaliyetlerini yapmayı önem gösteriyoruz. Jandarmamız gerekenleri anlattı bir can bile bizim için her şeyden daha önemli. Anlatılanları uygulamaya, bu konuya dikkat edelim. Sizlere bu programa katıldığınız için teşekkür ediyorum."

Eğitime, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Teğmen Fatma Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın katıldı.