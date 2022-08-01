Pazarspor, Yağız Rüştü Aktaş'ı renklerine bağladı TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yağız Rüştü Aktaş'ı 2 yıllığına transfer etti. TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Yağız Rüştü Aktaş'ı 2 yıllığına transfer etti. TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Osmaniyespor FK'da forma giyen orta saha oyuncusu Yağız Rüştü Aktaş ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. Yağız Rüştü Aktaş, Bursaspor altyapısından çıktıktan sonra Muğlaspor, Erbaaspor ve Osmaniyespor takımlarında toplamda 103 müsabakada forma giydi. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Pazarspor Spor Haberler

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