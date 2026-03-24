Kütahya'dan İsveç'e "Ata sporları köprüsü"

Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki Pazarlar Spor Lisesi, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında 'Buz Pehlivanı' projesi ile Türkiye ve İsveç'in ata sporlarını bir araya getiriyor. Öğrenciler, İsveç'te curling eğitimi alacak ve güreşi tanıtarak spor diplomasisi yürütecek.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde eğitim veren Pazarlar Spor Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu (KA121-SCH) kapsamında büyük bir başarıya imza attı. 2026 Teklif Çağrısı Dönemi proje başvurusuna dahil edilen 40 konsorsiyum üyesi okuldan biri olan Pazarlar Spor Lisesi, "Buz Pehlivanı" projesiyle Türkiye ve İsveç'in ata sporlarını bir araya getirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu stratejik konsorsiyum yapısı ile okulların uluslararası iş birliklerine katılımının artırılması, öğretmen ve öğrencilerin Avrupa eğitim ağlarıyla etkileşiminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü ve Proje Koordinatörü Muammer Gökalp liderliğinde geliştirilen "Buz Pehlivanı" projesi, Türklerin ata sporu güreş ile İsveç'in ata sporu kabul edilen curling branşlarını aynı vizyonda buluşturdu.

Proje kapsamında İsveç'e gidecek olan okul kafilesi, burada curling branşı üzerine teknik eğitimlere katılacak ve dostluk müsabakaları gerçekleştirecek. Programın en stratejik boyutunu ise "iyi uygulama örneklerinin paylaşılması" hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek kültürel aktarım oluşturuyor. Pazarlar Spor Lisesi öğrencileri, İsveçli sporculara Türklerin asırlık geleneği ve ata sporu olan güreşi uygulamalı olarak tanıtarak iki ülke arasında güçlü bir spor diplomasisi yürütecek.

"Buz Pehlivanı" projesinin hazırlık safhasında spor dünyasının iki dev kurumuyla önemli temaslar kuruldu. Türkiye Curling Federasyonu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ile gerçekleştirilen görüşmelerde projenin detayları paylaşıldı. Federasyon genel sekreterlikleri düzeyinde yapılan değerlendirmelerde projenin özgünlüğü vurgulanırken, uygulama sürecinde sağlanabilecek kurumsal ve manevi destekler konusunda görüş birliğine varıldı.

Pazarlar Spor Lisesi Okul Müdürü ve Koordinatörü Muammer Gökalp, projenin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen bu konsorsiyumun bir parçası olmak bizler için büyük gurur. Projemizi 'Ata Sporları Köprüsü' üzerine inşa ettik. Bizim gururumuz olan güreşi İsveç'te tanıtacak, onların ata sporu curlingi ise yerinde deneyimleyeceğiz. Planladığımız eğitim ve maç programıyla öğrencilerimize uluslararası bir vizyon katacağız. Bu süreçte federasyonlarımızın projemize gösterdiği yakın ilgi bizleri ayrıca motive etmiştir. 'Buz Pehlivanı' ile eğitim ortamlarımıza uluslararası düzeyde katkı sunmayı hedefliyoruz"

Pazarlar Spor Lisesi'nin bu başarısı, Kütahya eğitim ve spor camiasında büyük sevinçle karşılanırken, projenin kış sporları ve geleneksel sporların sentezi açısından Türkiye'de bir ilk olması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

