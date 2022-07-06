Paralimpik eskrimciler, Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Temmuz'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi Elke Lale van Achterberg ve Hakan Akkaya temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Hakan Akkaya, "Epe kategorisinde 8. sırada yer alıyorum. Yarın da kendime güvendiğim bir kategoride maça çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum ve güzel bir müsabaka olacağına inanıyorum. Madalya kazanmak istiyorum, bunun için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.