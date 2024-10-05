Üye Girişi
Haberler

İndirimi görünce mest oldu! Neymar kendisine ada satın alıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almayı planlıyor. Rio de Janeiro'nun güneybatısında bulunan adada lüks bir villa ve bungalovlar bulunuyor. Adanın mevcut sahibi, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekti. Neymar ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı 'test etmek' amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımında forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, 7 milyon sterlin değerinde bir ada satın almaya hazırlanıyor.

ADA SATIN ALIYOR

Rio de Janeiro'nun güneybatısında, liman kenti Angra dos Reis açıklarında yer alan altı dönümlük tropik ada, 365'ten fazla adayı barındıran bir koyda bulunuyor ve büyüleyici bir plajı ile dikkat çekiyor. Arazide Endonezya tarzında inşa edilmiş bir ana villa, iki ana süit, üç deniz manzaralı bungalov ve bir koi balığı göleti yer alıyor.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

TEST İÇİN 40 BİN STERLİN KİRA ÖDEYECEK

Adanın mevcut sahibi olan Kanadalı, fiyatı 3 milyon sterlinden fazla indirerek Neymar'ın ilgisini çekmeyi başardı. Brezilyalı gazeteci Leo Dias'ın aktardığına göre, ünlü futbolcu ve Dubai merkezli emlak yatırımcısı Şeyh Muhammed Binghatti, adayı "test etmek" amacıyla bu ayın sonunda 40 bin sterlinin üzerinde bir kira bedeli ödeyecek.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

EN FAZLA 10 KİŞİ GİDEBİLİR

Neymar'ın eski eşi Bruna Marquezine de geçmişte bu adada vakit geçiren isimler arasında yer alıyor. Sadece tekne ya da helikopterle ulaşılabilen bu lüks sığınak, en fazla 10 misafir ağırlayabiliyor ve Rio de Janeiro Uluslararası Havaalanı'ndan yaklaşık 35 dakikalık bir helikopter yolculuğu ile erişilebiliyor.

Adanın resmi internet sitesinde, burası "365 adadan oluşan bir takımadada, kendine ait bir dünya" olarak tanımlanıyor. Yakın zamanda adada konaklayan bir ziyaretçi ise, çevrim içi yorumunda şunları dile getirdi: "Geniş okyanus manzarası ve adanın büyüleyici atmosferi burayı, huzur arayanlar için eşsiz bir yer haline getiriyor."

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

Neymar'ın halihazırda, Angra dos Reis'in doğusunda yer alan Mangaratiba'da, kendine ait helikopter pisti, spor salonu, tenis kortu ve iskeleye sahip altı yatak odalı bir malikanesi bulunuyor. Portobello adındaki lüks bir sitede yer alan bu malikane, 2,5 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiş. Üç bin şişe kapasiteli bir şarap mahzeni, sauna, masaj odası, spa ve ısıtmalı jakuzi gibi olanaklar da malikanede yer alıyor. Neymar, Sao Paulo yakınlarındaki Alphaville'de de cam cepheli, devasa bir saraya sahip. 2021 yılında 2,5 milyon sterlin harcayarak satın aldığı bu sarayda squash kortu, dev bir yüzme havuzu, panoramik asansör ve 20 araçlık bir garaj bulunuyor.

Para var huzur var! Neymar kendisine ada satın alıyor

İndirimi görünce mest oldu! Neymar kendisine ada satın alıyor
Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Suudi Arabistan Rio De Janeiro Sterlin Magazin Futbol Neymar Emlak Dubai Yaşam Dünya Spor Rio

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu
Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
500

Yorumlar (1)

Siranuş Nermer:

e bize ne bu zenginlerin haberlerinden

5
3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zonguldakspor Basket 67, Fenerbahçe maçına neden çıkmadı? Zonguldakspor Basket 67 Fenerbahçe maçı neden oynanmadı? Başakşehir Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Başakşehir Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Alina Boz hamile mi? Göztepe Sivasspor CANLI İZLE şifresiz! Trendyol Süper Lig Göztepe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Everton Newcastle CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Everton Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Leicester City Bournemouth CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Leicester City Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Manchester City Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Arsenal Southampton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Arsenal Southampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!
title