Pamukkale Belediyesinden dev proje; Bağbaşı Gençlik Merkezi

Dev projelerle Pamukkale ilçesine önemli kazanımlar sağlayan Pamukkale Belediyesi, ilçeye değer katacak bir projeyi daha sonlandırmaya hazırlanıyor. Özellikle üniversite gençliğine hitap edecek olan Bağbaşı Gençlik Merkezi için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 150 milyon TL'lik kaynak sağlandı.

Göreve geldiği günden bu yana Pamukkale'nin faydasına olacak her türlü projenin içinde yer alarak, projelerde tasarrufa da önem veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, önemli bir projeyi daha tamamlamaya hazırlanıyor. Başkan Örki'nin Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakanlığın ilgili bürokratlarıyla görüşmeleri sonrasında, bakanlık ve belediye arasında protokol imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Pamukkale Belediyesi arasında yapılan protokol gereğince, Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi projesine 150 Milyon TL'lik destek geliyor. Bağbaşı Mahallesi'nde yapımı çeşitli nedenlerle tamamlanamayan Bağbağı Kültür Merkezi, daha farklı bir konsepte dönüşerek Bağbaşı Gençlik Merkezi adını aldı. "Pamukkale Belediyesi'nce yapımı yargı süreçleri sebebiyle devam edilemeyen inşaatta bölgeye yakışacak, gençlerimize hitap edecek geniş çerçeveli bir Gençlik Merkezi projesi hazırladık" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız projemizi çok beğendi ve destek sözü verdi. Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi projemize Gençlik ve Spor Bakanlığımız önemli bir destek sağlayacak. İmzaladığımız protokol gereğince, Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi projemize 150 Milyon TL'lik destek verecek. İnşaatın sürdürebilirlik noktasından bütün incelemeleri yapıldı. Önümüzdeki Eylül ayında da ihalesine çıkmak adına tüm işlemler hazır. İnşallah Ekim ayında yer teslimi yapmayı ve 4 ay gibi kısa bir sürede bitireceğiz. Heyecanımız gerçekten büyük. İlçemizin, bölgemizin gerçekten önemli bir eksiğini kapatacak olan Gençlik Merkezi projemiz, Denizli'mize, ilçemize, bölgemize değer katacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi

Pamukkale ilçesinin en kalabalık mahallelerinden biri olan Bağbaşı Mahallesi'nde, çevresindeki Kervansaray, Zümrüt, Gökpınar, Tekkeköy, Asmalıevler, Kayıhan, Zeytinköy ve Hürriyet mahalleleri ile yaklaşık 65 bin kişiye hitap edecek olan Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi, iki ayrı bloktan oluşacak. Mimari yapısı ile de dikkat çeken merkez içerisinde kültürden, spora, sanattan, konferans salonlarına kadar her şey olacak. Halkı yeşille buluşturacak, her noktasının ayrı ayrı düşünülüp tasarlandığı peyzaj alanlarıyla beraber bir bütün olan, dokusuyla şehrin mimarisine katkıda bulunacak gençlik merkezi herkesi kucaklayacak. Pamukkale Üniversitesi yerleşkesine 1.6 km uzaklıkta, öğrenci yurtları ve öğrenci evlerinin en yoğun olduğu bölgede, 10 bin m2 kapalı alanda, içerisinde konferans salonları, seminer salonları, fuaye-sergi salonları, ofisler, minyatür, hat, ebru ve resim atölyeleri olarak kullanılacak görsel sanat atölyeleri, tiyatro, dans, sinema salonları olarak ritmik sanat atölyeleri, müzik eğitim alanları, revir, nikah salonu, basketbol sahası gibi birçok aktivite imkanı sunacak Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi'nin gençlerin buluşma noktası haline gelecek.

Denizli'nin nüfus dağılımına bakıldığında genç nüfusun ağırlıklı olduğu gölgede bulunan ve konum itibariyle tüm halkın kolaylıkla ulaşabileceği merkezde gençlerin, sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan daha da gelişmesini sağlanacak. Tesis içerisinde, salonlar, sınıflar, ofisler dışında, iki ayrı blok yürüyüş parkurları ve rampalar ile birbirine bağlanırken, vatandaşların üzerinde gezebildiği yeşil çatılar, dinlenme ve faaliyet alanları ile bölgeye özel bir değer katacak.

"Vatandaşlar memnun"

Pamukkale Belediyesi Bağbaşı Gençlik Merkezi'nin bulunduğu bölge muhtarları ve çevre esnaf, projenin ilk kamuoyuna duyurulmasının ardından proje için çok heyecanlandıklarını ve bölgeye ciddi bir kazanım olacağını söylediler. İnşaatın bulunduğu Bağbaşı Mahallesi esnaflarından, Özgür Baş "30 yıldır Bağbaşı mahallesinde oturuyorum. Avni Örki Başkanımızın gençler için yaptığı yatırım için çok teşekkür ederim. Genç nüfusun, üniversite ve yurtların yoğun olduğu bir mahallede yaşamaktayız. Konuyla ilgili çıkan haberleri okuduk. Çok heyecanlandık. Gençlik merkezi gençlerin aktiviteler yapabileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam olacak. Bölgemize yakışacak. Avni Örki başkanımıza çok teşekkür ederim" dedi. Mahalle sakinleri Ferdi Yıldırım ile Mehmet Gözeri de, "Tamamlanmasını beklediğimiz inşaatın Gençlik Merkezi olarak açılacağını duyduk, çok sevindim. Böyle büyük bir yatırımın tekrar hayata geçtiğinden dolayı çok sevindim herkes için hayırlı olsun" dediler. Bağbaşı Mahalle Muhtarı Erkan Duran, "Bu projeyi tamamlayacak olan Avni başkanımıza teşekkür ederiz. Bu mahalle için çok iyi oldu. Bu proje yaklaşık 65 bin kişiye hitap ediyor. Apartların, öğrenci yurtların yoğun olduğu bir yerdeyiz. Avni başkanımıza tekrardan çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Komşu mahallerden olan Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Serkan Kar ise "Mahallemde yaklaşık 22 bin kişi yaşıyor. Apartların, öğrenci yurtların yoğun olduğu ve mahalle halkımızın sosyal faaliyetlere ilgi gösterdiği bir bölgede yaşamaktayız. Burada bir tesis var. Bu tesis bazı sorunlardan dolayı askıya alınmıştı. Şimdi Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki Spor Totoyla ortak çalışmalar yapmışlar. Bu haberi duyduğumda mahalle muhtarı olarak çok sevindim. Çünkü gençlerin vakit geçirebileceği birbirleriyle sosyalleşebileceği alanlara ihtiyacımız var. Her yerde AVM'ler mağazalar falan var. Onlar da ihtiyaç ama gençlerin sosyalleşebileceği kendilerini geliştirebileceği alanlarda lazım. Bu yüzden Avni Örki Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ