Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi yine takımların gözdesi

Geçtiğimiz sezon 20'nin üzerinde futbol takımını ağırlayan Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2026-2027 sezonunda da yerli ve yabancı kulüplerin kamp tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran, Mısır ve Arap ülkelerinden onlarca takımın Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli spor merkezlerinden biri haline gelen Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesinde futbol takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Yüksek rakımı, serin iklimi, modern sahaları ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan tesis, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı kulüplerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Özellikleriyle dikkat çekiyor

Palandöken Dağı eteklerinde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan kamp merkezi, kent merkezine, havalimanına ve oteller bölgesine yakın konumuyla takımlara önemli avantajlar sunuyor. Modern antrenman sahaları ve spor altyapısıyla dikkat çeken tesis, özellikle yaz aylarında sıcak hava şartlarından kaçmak isteyen kulüpler tarafından tercih ediliyor.

Geçtiğimiz sezon başta Süper Lig ekipleri olmak üzere 20'nin üzerinde futbol takımını ağırlayan merkezde, takımlar yeni sezon hazırlıklarını yüksek irtifanın sağladığı avantajlarla gerçekleştirdi. Kamp döneminde çok sayıda hazırlık maçına da ev sahipliği yapan Erzurum, futbol hareketliliğiyle ekonomiye ve turizme de katkı sağladı.

Farklı ülkelerden takımları ağırlayacak

Yeni sezon kamp döneminin başlamasıyla birlikte Palandöken'de yeniden yoğunluk yaşanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Türkiye'nin farklı liglerinden kulüplerin yanı sıra Azerbaycan, İran, Mısır ve çeşitli Arap ülkelerinden takımların da Erzurum'u kamp merkezi olarak değerlendirdiği öğrenildi. Son yıllarda yurt dışından gelen taleplerde artış yaşandığı öğrenilirken, onlarca takımın yaz döneminde Palandöken'de kamp yapmasının beklendiği ifade edildi.

Yüksek irtifa, düşük nem oranı ve yaz aylarında ılıman seyreden hava şartları sayesinde sporculara verimli çalışma ortamı sunan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Türkiye'nin önde gelen kamp destinasyonları arasında gösteriliyor. Futbolun yanı sıra farklı branşlardan sporcular da Erzurum'da kamp yapabiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı