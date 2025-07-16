Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Bursa'da 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Futbol 1. Lig Müsabakaları'nda büyük bir başarıya imza atan Palandöken Engelliler Spor Kulübü, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak Türkiye Görme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkı kazandı.

Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emrah Çılgı, bu başarının, sadece kulüpleri için değil, Erzurum ve tüm Doğu Anadolu Bölgesi için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Şehrimizi bir branşta Süper Lig'de temsil etmenin gururunu yaşattı. Görme engelliler futbol branşında gösterdiğimiz bu büyük başarı; yıllardır süren özverili çalışmanın, imkansızlıklara rağmen pes etmeyen bir iradenin ve engelli bireylerin hayallerine dokunan güçlü bir ekip ruhunun ürünüdür. Sezon içerisinde bir çok spor dalında ulusal ödüller kazandık ve haklı gururunu yaşıyoruz. Kimiz Biz? Palandöken Engelliler Spor Kulübü, Erzurum merkezli olarak faaliyet yürüten, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı bir spor kulübüdür. Bünyemizde onlarca aktif görme engelli sporcu yer almakta; ayrıca 300'den fazla engelli aileye düzenli sosyal ve sportif destek sağlamaktayız" dedi.

"Örnek bir başarı hikayesi"

Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü'nün uluslararası paralimpik standartlarda toplam sekiz branşta profesyonel olarak mücadele ettiğini vurgulayan Çılgı, "Hiçbir yerel ya da kurumsal sponsorluk desteği almadan bu sekiz branşta da aktif olarak yarışıyor ve Türkiye milli takımlarına sporcu kazandıran sayılı kulüplerden biri olarak öne çıkıyoruz. Bugün birçok maddi destek alan kulüp dahi bu kadar branşta başarı gösteremezken, biz tamamıyla gönüllülük ve dayanışma esasına dayanan çalışmalarımızla ayakta duruyoruz. Bu yönüyle Palandöken Engelliler Spor Kulübü, hem sahada hem saha dışında örnek bir başarı hikayesidir" şeklinde konuştu.

"En büyük endişemiz bu başarı yarım kalabilir"

Bursa'daki bu büyük zaferin ardından, 2026 sezonunda Türkiye Görme Engelliler Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini belirten Palandöken Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Emrah Çılgı, "Ancak bu lig, yedi ayrı şehirde deplasman maçları anlamına geliyor. Gerekli destek sağlanamazsa, kazandığımız bu hakkı kullanamayacak ve mücadeleye devam edemeyeceğiz. Bu sebeple kamuoyunun, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının desteği artık hayati önem taşımaktadır. Sadece spor değil, Bir Umut Kapısıyız Palandöken Engelliler Spor Kulübü sadece spor kulübü değil, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu gibi çalışmaktadır. Ekonomik durumu zayıf olan görme engelli çocuklara eğitim, kıyafet, ekipman gibi destekler sunmaktayız. Spor yoluyla hayata yeniden tutunmak isteyen gençler için bir rehabilitasyon ortamı sağlıyoruz. Görme engelli bireylere rehberlik, istihdam yönlendirmesi, sosyal destek ve eğitim danışmanlığı sunuyoruz. EKPSS ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla bireylerin geleceklerine katkıda bulunuyoruz. Çağrımızdır! Kulübümüz, hiçbir destek almadan yürüttüğü bu çabanın meyvelerini toplamaya başlamıştır. Ancak bu başarıların kalıcı olması ve daha fazla görme engelli bireye umut olunabilmesi için daha fazla destek, daha güçlü bir dayanışma gereklidir. Sizleri bu başarı hikayesinin bir parçası olmaya, engelleri hep birlikte aşmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM