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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet hasretini sürdürdü

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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 dış saha maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup olan Karşıyaka, Avrupa'da yoluna devam etme şansını zora soktu.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 dış saha maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu 4. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye konuk olan P. Karşıyaka, müsabakayı 76-73 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da yoluna devam etme şansını zora sakan yeşil-kırmızılılar; 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarında istediği sonuçları almayı bir türlü başaramayan İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. P. Karşıyaka, Avrupa'daki son dış saha galibiyetini Aralık 2021'de aldı.

"Kötü tercihler kazanmamıza engel oldu"

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan ekibi Peristeri'ye kaybedilen müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, zor bir maç olduğunu belirterek, "İyi bir takıma karşı çok sert bir maç oynadık. Aslında her iki takım da bütün maç sertlik düzeyini korudu. Biz ilk yarı çok iyi bir savunma yaptık, iyi İş çıkardık. İkinci yarıya tereddütlerle başladık ve kolay atışları sayıya çeviremedik. Ancak esas problem maç boyunca verdiğimiz hücum ribaundları oldu. Maçın son 5 dakikasında da oyun dengedeyken gereksiz zorlama atışlarla kötü tercihlerde bulunmamız maçı kaybetmemize neden oldu. Son saniyeye kadar kazanabileceğimiz bir maçtı, geri adım atmadık ama oyun aklımız ve kötü tercihler kazanmamıza engel oldu. Peristeri'yi tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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