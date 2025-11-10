Haberler

Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren bir şüpheli, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin, kanal yorumcusu Güntekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek, Onay'ın özür dilemesini istediği iddia edildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından şüpheli emniyete götürüldü. Şüphelinin silahının oyuncak olduğu belirlendi.

  • İstanbul Ayazağa'daki beIN Sports binasına Kemal S. isimli bir kişi oyuncak silahla girdi ve Güntekin Onay'la görüşmek istedi.
  • Kemal S., Güntekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek özür talep etti ve polis müzakere sonrası teslim oldu.
  • Olayın ardından soruşturma başlatıldı, beIN Sports çalışanları tahliye edildi ve güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Ayazağa'daki beIN Sports binasında bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yorumcu Güntekin Onay'la görüşmek isteyen bir kişi, elinde silahla binaya girdi. Kanal binasından gelen görüntülerde, saldırganın masada otururken kafasına silah dayadığı anlar dikkat çekti.

OYUNCAK SİLAHLA BİNAYA GİRDİ

Olay saat 12.00 sularında meydana geldi. Kemal S. isimli kişi, iddiaya göre Güntekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek özür dilemesini talep etti. beIN Sports binasına silahla giren saldırgan, kanal çalışanları arasında paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müzakere çabalarının ardından Kemal S. teslim oldu. Yapılan incelemede silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

OLAYIN PERDE ARKASI: YEMEK SİPARİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Emrullah Erdinc'in aktardığı bilgilere göre olayın başlangıcı bir akşam önce yaşandı. Güntekin Onay, beIN Sports binasına yemek siparişi verdi ancak kapıdaki kadın güvenlik görevlisi, "Güntekin Onay kim, tanımıyorum." diyerek siparişi geri çevirdi. Bu durum karşısında sinirlenen Onay'ın, "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz?" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Olayı duyan kadın güvenlikçinin eşi Kemal S., ertesi gün elinde silahla binaya gitti. Haber merkezine kadar ulaşan saldırgan, Güntekin Onay'la görüşmek istediğini söyledi ancak Onay'ın o sırada binada bulunmadığı öğrenildi.

POLİS İKNA ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, uzun süren çabaların ardından saldırganı ikna etti. Kemal S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası emniyet ekipleri soruşturma başlatırken, beIN Sports çalışanları binadan tahliye edildi. Güntekin Onay'ın ise olay sırasında binada olmadığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Bu şok edici olay, medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da "yayıncı kuruluşa yapılan saldırı" etiketi gündemin üst sıralarına yükseldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Adam olsaydı da karısını çalıştırma saydı ne işi var orada

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıeXpeRT:

Güntekin ONAY’ı Tanımıyorum Demek Çalıştığı Kurumdan Haberi Yok Demek.. Telefonla Amirine Ara Sor Bilmiyorsan

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

beIN Sports bir Arap kanalı desteklemeyin ve para vermeyin Akpliyseniz orasını bilemem diğer Özgür Bey’in boykot listesinede özenle uyun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
