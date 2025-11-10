Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

İstanbul Ayazağa'daki beIN Sports binasında bugün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Yorumcu Güntekin Onay'la görüşmek isteyen bir kişi, elinde silahla binaya girdi. Kanal binasından gelen görüntülerde, saldırganın masada otururken kafasına silah dayadığı anlar dikkat çekti.

OYUNCAK SİLAHLA BİNAYA GİRDİ

Olay saat 12.00 sularında meydana geldi. Kemal S. isimli kişi, iddiaya göre Güntekin Onay'ın güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek özür dilemesini talep etti. beIN Sports binasına silahla giren saldırgan, kanal çalışanları arasında paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müzakere çabalarının ardından Kemal S. teslim oldu. Yapılan incelemede silahın oyuncak olduğu tespit edildi.

OLAYIN PERDE ARKASI: YEMEK SİPARİŞİ GERİ GÖNDERİLDİ

Emrullah Erdinc'in aktardığı bilgilere göre olayın başlangıcı bir akşam önce yaşandı. Güntekin Onay, beIN Sports binasına yemek siparişi verdi ancak kapıdaki kadın güvenlik görevlisi, "Güntekin Onay kim, tanımıyorum." diyerek siparişi geri çevirdi. Bu durum karşısında sinirlenen Onay'ın, "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz?" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Olayı duyan kadın güvenlikçinin eşi Kemal S., ertesi gün elinde silahla binaya gitti. Haber merkezine kadar ulaşan saldırgan, Güntekin Onay'la görüşmek istediğini söyledi ancak Onay'ın o sırada binada bulunmadığı öğrenildi.

POLİS İKNA ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen müzakereci polisler, uzun süren çabaların ardından saldırganı ikna etti. Kemal S., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası emniyet ekipleri soruşturma başlatırken, beIN Sports çalışanları binadan tahliye edildi. Güntekin Onay'ın ise olay sırasında binada olmadığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Bu şok edici olay, medya dünyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da "yayıncı kuruluşa yapılan saldırı" etiketi gündemin üst sıralarına yükseldi.