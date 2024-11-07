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Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası için Hedef A Kategorisi

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası için Hedef A Kategorisi
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Burdur'da düzenlenecek Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe girerek A kategorisine yükselmeyi hedeflediklerini açıkladı. Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra 7 ülke mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B kategorisi maçları sonunda ilk üçe girerek A kategorisine yükselmek istediklerini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Burdur'da 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Volley Otel'de düzenlenen basın toplantısına, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, TVF Oturarak Voleybol Koordinatörü Onur Hoşnut, Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı Başantrenörü Aziz Hopyar ve takım kaptanı Mehmet Yılmaz katıldı.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun ülkelerin geçmiş turnuvalardaki başarılarına göre A, B ve C kategorilerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Milli takımın B kategorisinde mücadele edeceğini belirten Aslandaş, şunları kaydetti:

"Maçlar, toplam üç gün sürecek devreli lig usulüne göre aynı salon içindeki iki kortta oynatılacak. Bu şampiyonada ilk üç sırada yer alan takımlar önümüzdeki yıl Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A kategorisinde yarışmaya hak kazanacak. Bu şampiyonadaki ilk hedefimiz şampiyon olmak, eğer olamazsak ilk üçte yer almaktır. Bu organizasyonda ilk üçte yer alarak gelecek yıl A kategorisi şampiyonasına katılmayı ve oturarak voleybolun başarılarına yeni bir başarı eklemeyi hedefliyoruz."

Destekleri için isim sponsoru Uzman Posta'ya teşekkür eden Aslandaş, maçların ParaVolley Avrupa Youtube Kanalı'ndan canlı yayınlanacağı sözlerine ekledi.

Uzman Posta Üst Yöneticisi (CEO) Gökalp Çakıcı da şirketlerinin voleybolun sponsorlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Böyle önemli bir şampiyonanın Türkiye'de yapılacağını ve isim sponsoru aradıklarını duyunca devreye girmek istedik. Yakın dönemde Slovenya'da alınan başarıların devamı için bizim de katkımız olması adına bu sponsorluğu rica ettik. Federasyon da bizi kırmadı ve bu işe vesile oldu. Böyle önemli bir organizasyona sponsor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Milli takımın başantrenörü Aziz Hopyar ve takım kaptanı Mehmet Yılmaz ise haziran ayında Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi'nde şampiyon olduklarını, Burdur'da yapılacak organizasyonda başarılı olmak istediklerini belirtti.

Organizasyonda 7 ülke mücadele edecek

ParaVolley Avrupa tarafından Türkiye'de gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya mücadele edecek.

Slovenya'da düzenlenen 2024 Gümüş Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, aynı başarıyı Avrupa sahnesinde de tekrarlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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