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Osmaniye'de Kadınlar Arası Bocce Turnuvası Sonuçlandı

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Osmaniye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı. Turnuvaya 16 takım katıldı ve finalde İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

??????? Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvasını Milli Eğitim Müdürlüğü takımı kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı.

Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi Bocce Sahası'nda oynanan final müsabakasında Korkut Ata Üniversitesi takımını 12-9 yenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncülüğü ise OSB takımı elde etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvada derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve hediye verdi.

Vali Yılmaz, turnuvaya katılan takımları tebrik etti. ???????

Kaynak: AA / Spor

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