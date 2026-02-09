Osman Aşkın Bak: Bütün gençlerimiz spor yapsın / Metin eklendi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Biz şunu istiyoruz; Gençlerimiz spor yapsın ve sporun o sağlıklı yapı oluşturmasına katkısını görsün. Düşünün, bizim için çok önemli bir husus var, bütün ailelere, velilere söylüyoruz. Bizim en büyük görevimiz de başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. ve bu sebeple de daha çok spor yapılmasını, bunu engelleyecek en önemli hususun da spor olduğuna inanıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında spor malzemeleri dağıtım programına katıldı. Bakan Bak, İstanbul'da bulunana Bahçelievler Şehit Mustafa Özer Spor Kompleksi'nde törene katılan öğrencilere seslendi.

Öğrencilere, "Çok güzel görünüyorsunuz bayraklarla beraber. Bu ülkenin gençleri, evlatları çok güzel gözüküyor. Harikasınız, kendinizi bir alkışlayın. Muhteşemsiniz" diyerek sözlerine başlayan Bakan Bak, "Sizleri çok seviyoruz. İşte Türkiye Yüzyılı'nın gençleri bunlar. Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi geleceğe taşıyacak gençler bunlar. Sizlere çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.

BÜTÜN GENÇLERİMİZ SPOR YAPSIN

Spor Şehri İstanbul projesi'nin amaçlarına değinen Bakan Bak, "Valiliğimizle beraber Spor Şehri İstanbul projesi çerçevesinde okullarımızdaki spor kulüplerinin sayısını artırmak, lisanslı sporcu sayısını artırmak için bir proje başlattık. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; Milli Eğitim Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, ilçe kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, ilçe spor müdürlerimizle beraber şunu düşündük; Bütün gençlerimiz spor yapsın. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü hep beraber, hep beraber yaşayalım" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON LİSANSLI SPORCU HEDEFİMİZ VAR

Sporun olumlu etkilerine dikkat çeken Bak, "Spor gençlere özgüven kazandırır, çocuklarımıza paylaşmayı öğretir ve toplumla uyum içerisinde olmasını, arkadaşlarıyla iyi bağlar kurmasını sağlar. Yine tabii bunun için de destek gerekiyor. Valiliğimizin öncülüğünde, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okullarımız beraber şu anda 2.700'e yakın okul spor kulübü kurdular ve 1 milyon lisanslı sporcu hedefimiz var; şimdilerde 850 binlere kadar geldiler" dedi.

'SPOR ŞEHRİ İSTANBUL PROJESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Bakan Bak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şunu istiyoruz: Gençlerimiz spor yapsın ve sporun o sağlıklı yapı oluşturmasına katkısını görsün. Düşünün, bizim için çok önemli bir husus var, bütün ailelere, velilere söylüyoruz: Bize, bizim en büyük görevimiz de başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. ve bu sebeple de daha çok spor yapılmasını, bunu engelleyecek en önemli hususun da spor olduğuna inanıyoruz. Okullarda akran zorbalığı, çeşitli tartışmaların ortaya çıkmasını engelleyen, paylaşmayı öğreten sporla beraber yapılan eğitim... İşte bu nedenle Spor Şehri İstanbul projesini önemsiyoruz. Bu proje çerçevesinde okullardaki spor kulüplerinin malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

'KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN GENÇLERİMİZİ KORUMAMIZ LAZIM'

Son dönemlerde toplumu bekleyen obezite tehlikesiyle birlikte kötü alışkanlıklardan gençlerin korunması gerektiğini ifade eden ve bu sorunlara yönelik çözüm yollarına değinen Bakan BAK, "İkinci husus; malumunuz gençlerimizin beslenme alışkanlıkları nedeniyle de obezite gibi bir tehlike toplumumuzu bekliyor. O yüzden daha çok hareket etmemiz lazım, daha çok spor yapmamız lazım. Ben Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Biz Kabataş Erkek Lisesi'ndeyken diğer liselerle müsabakalara giderdik. Karşılıklı müsabakalarda basketbolda, futbolda, voleybolda, atletizmde, masa tenisinde, diğer branşlarda maçlar yapardık. İşte biz de ilçelerdeki ilçe milli eğitim müdürlerine söylüyoruz; ilçelerdeki okulların salonlarında takımların, okul takımlarının daha çok maç yapmasını istiyoruz. Kaymakamlarımıza söylüyorum; ilçenizde Kaymakamlık Kupası adı altında çeşitli faaliyetler yapabilirsiniz. Okullar arası müsabakaların sayısını artırmamız lazım. Lisanslı sporcu sayısını artırmamız lazım. Toplumumuzu tehdit eden kumar gibi, içki gibi, dijital bağımlılık gibi, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi korumamız lazım. İşte bunun ilacı da, panzehri de spor. O nedenle herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

'TRİBÜNLERİ DE HEP BERABER BAYRAKLARIMIZLA DOLDURACAKSINIZ'

3 temel branştaki Milli takımların önümüzdeki dönemdeki maçlarını hatırlatan Bak, "Bir müjde de şuradan söyleyeyim; Sayın Valimiz dedi ki: 'Buraya katılan gençler bisiklet alacaklar.' Biz de şunu söyleyelim: A Milli Futbol Takımımız biliyorsunuz Dünya Kupası elemesi için 26 Mart'ta Romanya ile maç yapacak. Biz de aynı zamanda Basketbol A Milli Takımımızın da Dünya Kupası elemeleri maçları var, Voleybol Milli Takımımızın da yine Avrupa Şampiyonası maçları var. Buraya katılan çocuklarımızı 26 Mart'taki A Milli Futbol Takımı'nın maçına davet ediyoruz. Hepiniz davetlisiniz! Tribünleri de hep beraber bayraklarımızla beraber dolduracaksınız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen eski bir futbolcu. Gençlere çok önem veriyor, spora çok önem veriyor. O nedenle daha çok spor tesisi yapmamızı istiyor. Türkiye, dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Yine Valiliğimizle beraber İstanbul'un ilçelerine, okullarına spor salonları, futbol sahaları yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'u spor şehri yapmak için hep beraber çalışacağız"