Ormanlar için İzmir'e pedal çevirdiler

ÇANAKKALE Bisiklet Platformu'nun (ÇABİP) orman gönüllüsü üyeleri orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, orman sevgisi ve bilincine katkıda bulunmak amacıyla Çanakkale'den yola çıkarak İzmir'e kadar pedal çevirdiler. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü desteği ile düzenlenen farkındalık sürüşü 10 Haziran tarihinde Çanakkale'de başlayıp, 12 Haziran Pazar günü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde son buldu. "Orman Vatandır" ve "Rüzgarın Demir Atları Geleceğe Nefes Oluyor" sloganlarıyla yola çıkan ÇABİP üyesi 23 orman gönüllüsü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde Dikili ve Aliağa Orman İşletme Şeflikleri'nde mola verirken, burada orman yangınlarıyla mücadele ekipleri ile birlikte vakit geçirme fırsatı buldular.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde son bulan turda Çanakkale Bisiklet Platformu gönüllülerini İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başta olmak üzere Bölge Müdürlük üst yönetimi karşıladı. Platformu temsilen Kazım Uzun tarafından Çanakkale'den getirilen 57'nci Alay Sancağı, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince'ye teslim edildi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Atatürk'ün, "Ormansız Yurt Vatan Değildir" sözünü hatırlatarak, ormanı korumanın vatanı korumakla eş değer olduğunu böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenledikleri için Çanakkale Bisiklet Platformu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini söyledi.İzmir'de bulunan çeşitli bisiklet derneklerinin üyelerinin de katıldığı etkinlikte İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Burak Akkurt tarafından orman yangınlarıyla mücadele konularında orman gönüllülerine kısa bir eğitim verildi. Daha sonra ÇABİP üyeleri ve İzmirli bisikletçiler birlikte Karşıyaka içinde kısa bir farkındalık turu atıldı. ÇABİP üyeleri akşam saatlerinde de Çanakkale'ye dönmek üzere İzmir'den ayrıldılar.

Demirören Haber Ajansı / Spor