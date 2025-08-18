Orkun Kökçü: 'Galibiyet için mutluyuz ama oyunumuz daha iyi olabilir'

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyet için mutlu olduklarını ancak sahaya yansıttıkları oyunun daha iyi olabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Orkun Kökçü, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eyüpspor karşısında maça iyi başladıklarını aktaran Orkun, "Güzel bir gol bulduk. Sonrasında onlar biraz yükledi ve duran toptan kolay bir gol yedik. Sonrasında şans üretmekte biraz zorlandık. İkinci yarı Rafa Silva'nın özellikleriyle son dakikada golü bulduk. Galibiyet için mutluyuz ama oyunumuz daha da iyi olabilir. Takım olarak da bireysel olarak da kendimizi daha fazla geliştirebiliriz. Daha yolumuz var, çalışmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çalışacağım ve yüzde yüzümü göstereceğim"

Bireysel performansı ile ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Sadece 5 gün tatil yaptım. Çünkü Dünya Kulüpler Şampiyonası vardı. Ondan sonra Hollanda'ya ailemin yanına gittim. Transfer görüşmeleri falan derken buraya geldim. 3-4 gün antrenmanla ilk maça çıktım, Shakhtar maçı. Aslında o da çok doğru bir karar değildi. Çünkü hazır değildim. Şu an da hala yüzde yüz olduğumu düşünmüyorum. Her gün antrenmanda ekstra çalışıp, maçlarda da daha çok süre bulduktan sonra daha fit olacağımı düşünüyorum. Daha da seviyemi yukarı çıkaracağımı düşünüyorum. Şu an benim için önemli olan maçlarda 90 dakikaya yakın süre bulmak. Onun bana faydalı olacağını düşünüyorum. Çalışacağım ve yüzde yüzümü göstereceğim" dedi.

"Çok büyük bir kulüpte oynuyoruz"

Siyah-beyazlı taraftarlardan gelen eleştirilere yanıt veren Orkun Kökçü, "Hangi takımda oynadığımızı unutmamamız lazım. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş. Taraftarı olduğum için bunu daha kolay söyleyebilirim. Çok büyük bir kulüpte oynuyoruz. Takım olarak bunun farkına varmamız lazım. Tepkilerin gelmesi normal. Biz de oyunumuzu daha iyi bir şekilde göstererek taraftarı mutlu etmek istiyoruz. Bunun için de ekstra çalışacağız ve güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

"Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz, ben de mutlu olurum"

Türkiye'ye transferi gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Orkun, "Kerem, bir sene içinde çok iyi arkadaşım oldu. Benim transfer olacağım dönemde hemen hemen her gün konuştuk. Sonrasında da konuştum onunla. Ama şu an nasıl düşündüğünü, nereye gitmek istediğini, kalmak mı istediğini sormam. Çünkü o da onun özel vereceği karar. Ama gelirse mutlu oluruz, ben de mutlu olurum. O nasıl karar veriyorsa kararının arkasında durur. Öyle bir karakter. Onun için hayırlısı olsun" cümlelerine yer verdi.

"Ndidi, kendisini göstermiş bir oyuncu"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Wilfred Ndidi ile iyi bir uyum yakalayacaklarına inandığını vurgulayan Orkun Kökçü, "Ndidi, kendisini göstermiş bir oyuncu. Premier Lig'de oynadı, tecrübeli bir oyuncu. Benim için de iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü benim defansif açım en iyi noktam değil. Onu da Ndidi kapatıyor, kapatmaya çalışıyor. Daha pek antrenmana çıkamadık. Daha da iyi uyum sağlayacağımızı düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. Herkes alıştıktan sonra daha güzel oyun göstermek istiyoruz. Şu an 3 puan 3 puandır, mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL