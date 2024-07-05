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Orhan Ayhan, en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ayhan, 8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlatarak spor medyasına önemli bir katkıda bulundu.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Spor spikeri Orhan Ayhan, meslekteki 61 yılı aşkın kariyeri ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Organizasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ayhan'ın, 61 yıl 275 gün ile en uzun kariyere sahip erkek spor spikeri ünvanını elde ettiği ve bu ünvanla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandığı belirtildi.

8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlattı

Mesleğe 1957 yılında yazılı medyada spor muhabirliği ve yazarlığı ile başlayan Orhan Ayhan, özellikle boks dünyasına yoğunlaştı ve bugüne kadar yüzlerce boks müsabakası anlattı. Ayhan, TRT bünyesinde birçok futbol maçını da radyodan dinleyicilere aktardı. Kariyerinde efsane boksörler Muhammed Ali'nin ve Mike Tyson'ın bütün maçlarını anlatan Orhan Ayhan, dünyaca ünlü futbolcu Pele'nin jübilesinde yer alan tek Türk gazeteci oldu. Duayen isim, şu ana kadar 8 bin 500'ün üzerinde futbol ve boks maçı anlatarak spor medyasına önemli bir katkıda bulundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kurucu üyesi olan Orhan Ayhan, Türkiye Boks Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak da görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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