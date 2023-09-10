Ordu'da Yamaç Paraşütü Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Festivali'nde sporcular, gökyüzünü renklendirdi. Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sportif Havacılık Kulübünce düzenlenen festivalde Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen sporcular, mavi ile yeşilin buluştuğu doğada paraşütleriyle uçuş yaptı. Festival kapsamında yapılan fotomaraton yarışmasına katılanlar da en iyi kareyi yakalamak için etkinliği fotoğrafladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen "Yamaç Paraşütü Festivali"nde sporcular, uçuş sırasında gökyüzünü renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sportif Havacılık Kulübünce düzenlenen festivalin 3'üncü ve son gününde katılımcılar, kentin seyir terası konumundaki Boztepe'de bulunan paraşüt pistinde buluştu.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından gelen sporcular, mavi ile yeşilin buluştuğu doğada paraşütleriyle uçuş yaptı. Altınordu ilçesi sahiline iniş yapan katılımcılardan bazıları da paramotor ile uçtu.

Festival kapsamında yapılan fotomaraton yarışmasına katılanlar da en iyi kareyi yakalamak için etkinliği fotoğrafladı.

Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, gazetecilere, 8-10 Eylül'de organize edilen festivalde ilk iki gün hava şartlarının uçuşa elverişli olmadığını anımsattı.

Havanın bugün daha iyi olduğunu, ilk uçuşun yapıldığını ve uçuşların devam ettiğini anlatan Şahin, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Irak ve Almanya'dan 75 sporcunun katıldığını söyledi.

Etkinliğe Trabzon'dan katılan Murat Günher ise Türk bayrağı da açarak 38 dakikalık güzel bir uçuş yaptığını kaydetti.

Afyonkarahisar'dan gelen Ozan Ceylan da çok keyifli bir uçuş gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Ordu gerçekten güzel bir şehir olmasıyla beraber kalkış ve iniş alanı da çok iyi. Bana göre Ölüdeniz'den sonra en güzel yerlerden biri. İndikten sonra teleferikle 5 dakikada yukarı çıkıyoruz. Yani burada 10-15 sorti bile atılır. Mükemmel bir yer. Kesinlikle yerel yönetimlerin, belediyenin bu festivalleri gelenekselleştirmesi gerekiyor." dedi.