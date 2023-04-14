Antalya'da nadir görülen omurilikte gelişim bozukluğuyla dünyaya gelen Simge Elif Poyraz, halterde Türkiye şampiyonu oldu. Spina Bifida hastalığıyla doğan Poyraz, bir süre sonra bacak kaslarını güçlendirip, yürüyebilmek için spora başladı. Hastalığı nedeniyle birçok ameliyat geçiren Poyraz, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürdü. Fizik tedavi almaya başlayan Simge, haltere başladı ve kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu. Hedefi 2025 Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak.

ANTALYA'da nadir görülen omurilikte gelişim bozukluğuyla dünyaya gelen ve bir süre sonra bacak kaslarını güçlendirip, yürüyebilmek için spora başlayan Simge Elif Poyraz (27), halterde Türkiye şampiyonu oldu.

Kepez ilçesinde yaşayan Poyraz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü Simge Elif Poyraz, omurilikte gelişim bozukluğu olarak bilinen 'Spina Bifida' hastalığıyla dünyaya geldi. Hastalığı nedeniyle çocukluğunda kısmen de olsa zorluk yaşayan Poyraz'ın sol bacağında, 12 yaşındayken kısmi felç oldu. Koltuk değneğiyle hayatına devam eden Poyraz, hastalığı nedeniyle birçok ameliyat geçirdi.

Halterin tüm hayatını değiştirdiğini belirten Poyraz, "Sporun ardından işe başladım, evimi aldım. Spor benim hayatım oldu diyebilirim. Halter olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Eve kapanmadım. Geçen ay düzenlenen şampiyonada Türkiye 1'incisi oldum. Beklemiyordum çünkü üst üste sakatlıklar yaşadım ve depremden dolayı da antrenman yapamamıştık. Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bunun için 2025 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum" dedi.