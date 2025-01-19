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Ömer Erdoğan'ın Trabzonspor Kariyeri: Galibiyet Yok

Ömer Erdoğan'ın Trabzonspor Kariyeri: Galibiyet Yok
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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor'a karşı kariyerinde oynadığı 7 resmi maçta galibiyet elde edemedi. Yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, kariyerinde 3 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı oynadığı 7 resmi müsabakada galibiyet alamadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın, bordo-mavililere karşı şansı tutmuyor. Erdoğan; Hatayspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemde, Trabzonspor ile 7 resmi maç yaparken, hiç galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, Erdoğan'ın takımlarına karşı 4 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Süper Lig'de 20 puanla 15. sırada yer alan Sivasspor, 22 puanla 10. sırada olan Trabzonspor'u mağlup edip, ligde 7 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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