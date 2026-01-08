Ömer Bayram: Van Dijk'ın Galatasaray'da Oynamasını Dört Gözle Bekliyorum

Sarıyer'in tecrübeli futbolcusu Ömer Bayram, çocukluk arkadaşı olan Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk'ın Galatasaray'a karşı oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tribün atmosferinden çok etkilendiğini söyleyerek, "Ona her zaman, 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Dört gözle de onun Galatasaray'da oynamasını bekliyorum açıkçası" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer'in deneyimli sol beki Ömer Bayram, sezonun geride kalan dönemi, kariyeri, hedefleri, Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk ile arkadaşlığı, Galatasaray dönemi, gurbetçi oyuncuların Türkiye'ye adaptasyonu gibi birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalar yaptı.

İlk olarak sezonun ilk devresinin kendisi ve takımı adına nasıl geçtiğini anlatan Bayram, "Aslında hareketli, heyecanlı bir dönemdi. Stres de vardı açıkçası. Çünkü buraya geldiğimde bunu öğrenmiştim; bu takım çok geç kuruldu ve belli zorlukları vardı. İki tane de hoca değiştik. Her şeye rağmen bulunduğumuz konum bize umut veriyor. Takım olarak birbirimize iyi alıştık, herkes kenetlendi. İyi bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Kesinlikle ligin ikinci yarısından umutluyuz. Çok renk katacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Süper Lig artık oyuncu kalitesinin çok yüksek olduğu bir lig"

Süper Lig ile 1. Lig arasındaki farklar ile ilgili düşüncelerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Süper Lig, daha taktiğe dayalı bir lig. Ama bu ligde de gerçekten savaşçı olmayan oyuncular zorluk çekebiliyor. Çok mücadeleci bir lig. Birçok takım hedefe oynuyor. Aralarındaki en büyük fark bence en çok taktiksel. Son yıllara bakınca Süper Lig artık oyuncu kalitesinin de çok yüksek olduğu bir lig" açıklamasında bulundu.

"Hollanda ile kıyasladığımızda altyapıda eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum"

Yurt dışından Türkiye'ye gelen gurbetçi futbolcuların adaptasyon süreçlerine ve Avrupa'daki altyapı ile buradaki altyapı eğitimlerinin farkına değinen Ömer Bayram, "Yurt dışında doğan Türk arkadaşlarımız veya gurbetçilerin Türkçesi bazen geride olabiliyor. O konuda Türkiye'ye geldiğinde bir öz güven sıkıntısı yaşanabiliyor. Adaptasyon süreci oluyor aslında bu. Her ne kadar Türk olsak da sonuçta yurt dışında doğmuş oluyoruz. Ama en büyük avantajımız da yurt dışı altyapısını görmemiz. Ben uzun zamandır Türkiye'de oynuyor ve yaşıyorum. Yaşım da ilerledikçe altyapıyı gözlemlemeyi seviyorum. Genç arkadaşlarımızın burada aldığı eğitimi özellikle Hollanda ile kıyasladığımız zaman bu konuda bayağı bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

"Servet Çetin'in futbol felsefesini ve taktiksel anlayışını beğeniyorum"

Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Sarıyer'de de beraber çalıştığı Teknik Direktör Servet Çetin ile arasındaki ilişkiden de bahseden deneyimli sol bek, "Çok güzel bir ilişkimiz var. Diyaloğumuz çok iyi. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Hocamızın futbol felsefesini ve taktiksel anlayışını beğeniyorum. Bütün arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fatih Terim ile çalışmak nasip oldu, bu benim için bir hayaldi"

Kariyerinde Fatih Terim ve Okan Buruk gibi teknik direktörlerle çalışmış olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Ömer Bayram, "Fatih hocaya ayrı bir parantez açmak lazım. Hollanda'da doğduğumuz için ve 2000 yıllarını yakından gördüğümüz için gerçekten bir Galatasaray hastasıydık. Burada Fatih hoca ile beraber çalışmak nasip oldu. Bu benim için bir hayaldi. Ondan çok şey öğrendim. Özellikle bir oyuncuyu mental olarak, zihinsel olarak hazırlamakta çok güçlüydü. İnandırıcılığı çok önemliydi. Fatih hocayı bu konuda övebilirim. Okan hocayla da çok güzel bir geçmişimiz oldu. Akhisar'da beraber kupalar kazandık. Onun da diyaloğu güzeldi. Taktiksel olarak takım halinde iyi bir enerji, iyi bir ortam oluşturup öyle başarılı olduk. O da sağ olsun bize çok şey kattı. Okan hoca ile Servet hocanın oyun anlayışını biraz karşılaştırabilirim. İkisi de oynamak istiyor, hiçbir şekilde takıma defans yaptırmak veya zamana oynatmak istemiyorlar. Hep oynamaya dayalı bir düşünceleri var. Bu kadar değerli ve önemli insanlarla beraber çalıştığım için de çok memnunum" diye konuştu.

"Almanya'da Bayern Münih nasılsa Galatasaray'ın da bunu başarabileceğini düşünüyorum"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı avantajlı gördüğünü ve sarı-kırmızılıların Alman ekibi Bayern Münih gibi bir başarıya ulaşma yolunda gittiğini söyleyen Bayram, "Ben Galatasaray'ı kesinlikle avantajlı görüyorum. Hatta bana göre gidişat şöyle; Almanya'da Bayern Münih son zamanlarda nasılsa Galatasaray'ın da bunu başarabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık üstüne koya koya gidiyor. Çok üst düzey oyuncular geliyor ülkemize. Bu konuda da artık sınır olmadığını düşünüyorum. Bu gidişle Galatasaray'ın Türkiye'ye hala çok önemli isimler kazandıracağını düşünüyorum" sözlerini aktardı.

"Van Dijk ile cebimizde 2'şer Euro olurdu, sandviçimizi paylaşırdık"

Çocukluk arkadaşı olan İngiliz ekibi Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil Van Dijk ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten ve beraber yaşadıkları anılardan bahseden 34 yaşındaki futbolcu, "Hala iletişimimiz var. Onun da tabii yoğun bir maç programı var. Onunla gurur duyuyorum. Semtten kaynaklı çok genç yaşta dışarıda, sokakta, halı sahalarda beraberdik. Ben ona orta kesmeyi, o da kafa vurmayı çok severdi. Birbirimize ters top atardık. Birbirimize çok şey kattık. Ben hayal edemeyeceğim başarılara imza atabildim. Kendim için hayalimde her zaman Galatasaray'da oynamak vardı. Bana sorarsanız dünyanın en iyi stoperlerinden biri Van Dijk'ı söyleyebiliriz. Böyle anılarımız var. Beraber çarşıya gidiyorduk mesela ikimizin cebinde de 2'şer Euro oluyordu. Onunla beraber bir sandviç veya başka bir şey paylaşırdık. Oralardan biz buralara geldik. Onun için Van Dijk'ın yeri her zaman bende farklıdır" dedi.

"Van Dijk'ın Galatasaray'da oynamasını dört gözle bekliyorum"

Van Dijk'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı RAMS Park'ta oynadığı maçta tribün atmosferinden çok etkilendiğini söyleyen Ömer Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayağı etkilendiğini söyleyebilirim. Ben de ona her zaman, 'Umarım seni bir gün Galatasaray'da görebilirim' dedim. Bu konuda olumsuz bir şey yok. Ama tabii karar onun. Ben çok sevinirim böyle bir şey olursa. Dört gözle de onun Galatasaray'da oynamasını bekliyorum açıkçası."

"Arda Turan bana çok büyük bir örnek oldu"

Futbolculuğunda ve daha sonraki kariyerinde hedeflerinin ne olduğunun sorulması üzerine Ömer Bayram, "Galatasaray her zaman kupalara oynayan ve kupalara alışık olan bir camiadır. Ben de oraya geldiğimde o DNA'ya sahip oldum. Hep başarıya aç, hep daha fazlasını istemek. Galatasaray'dan sonra da Eyüpspor'da şampiyonluklar kazandık. Ben her zaman en üstlere oynamak isteyen ve takımımla bir şeyler kazanmak isteyen bir oyuncuyum. Sarıyer, uzun zaman sonra ilk defa bu lige katıldı. Bu sene Allah'ın izniyle bu ligde kalıcı olup seneye yukarılara oynamak isterim. Çünkü bu semtin insanları bunu hak ediyor. Taraftarımız çok renk katıyor bence bu lige. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gençlere de örnek olmak istiyorum. Birine yüzde 1 katkım olsa bile bu beni çok mutlu eder. Üstleri gördük, bu bize nasip oldu. Bu çocuklara da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada Arda Turan hocaya da ayrı bir parantez açmak isterim. Onun için oynamak da bana nasip oldu. Galatasaray'da beraber de oynamıştık. Bana çok büyük bir örnek oldu. Çünkü futbola kendisini çok veriyor. Oynadığı kulüplere bakınca da bunu gerçekten görebiliyorsun. Bu da aslında hocalık yönünden beni biraz heyecanlandırıyor. Çünkü Türkiye'nin en önemli hocalarıyla beraber çalıştım ve onlardan bir şeyler kaptım. İlerleyen zamanlarda olacak mı bakacağım. Ama hala futbol oynamaktan keyif alıyorum. Genç oyuncular ve altyapıyla ilgili de kafamda birkaç proje var" yanıtını verdi.

"Asist vermekten çok keyif alıyorum"

Kariyerinde kendisi için en özel gol veya asistin sorulması üzerine başarılı oyuncu, "Ben daha çok asistlerimle ortaya çıkan bir oyuncuyum. Özel diyemem belki ama beni önemli konuma getiren sezonlardan bir tanesi Galatasaray'da asist krallığına oynadığım sezondu. Yanlışım yoksa toplam 14 asist vermiştim. Hepsi benim için ayrı ayrı değerli. Ben asist vermekten çok keyif alıyorum. Hedefim de her zaman arkadaşlarıma gol attırmak ve bunun için de elimden geleni yapıyorum" şeklinde cevapladı.

"Milli takımı tekrar yaşamak isterdim"

Kariyerinde tekrar yaşamak istediği anların neler olduğunu da söyleyen Bayram, "Tabii ki her oyuncu için A Milli Takım. O inanılmaz bir histi. Onu tekrar yaşamak isterdim. Belki en üzüldüğüm konulardan biri de 2020 Avrupa Şampiyonası pandemi yüzünden ertelenmişti. Ben de o sezon asistlerimle ön plana çıkmıştım. O sene birçok kampa da katılmıştım. Bu bir talihsizlik artık yapacak bir şey yok. Galatasaray'da bana Bernabeu'da Real Madrid'e karşı oynamak nasip oldu, Paris Saint-Germain'e karşı oynamak nasip oldu. Bunları ne olursa olsun tekrar yaşamak isterdim" ifadelerini kullandı.

Ömer Bayram, futbol kariyerinde en üzüldüğü olayın Galatasaray'da oynarken 2020-2021 sezonunda averajla Beşiktaş'a kaptırdıkları şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Pes etmeyip Galatasaray'da devam etsem birçok daha anılar birikmiş olabilirdi"

Deneyimli futbolcu içinde ukde kalan şeyin ne olduğu sorusunu da, "Belki Galatasaray'da 2 sene daha sözleşmem olmasına rağmen oynamak istediğim için oradan ayrılmak istemem. Pes etmeyip devam etseydim birçok daha anılar birikmiş olabilirdi" diyerek yanıtladı.

Ömer Bayram'ın beraber oynadığı en iyi 11

Ömer Bayram, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i ise şu şekilde oluşturdu:

"Kalede Muslera, sağ bekte Mariano, stoper ikilisi Merih Demiral ile Marcao, sol bekte Nagatomo, orta saha üçlüsünde Selçuk İnan, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, sağ kanatta Emre Mor, sol kanatta Barış Alper Yılmaz ve forvette Radamel Falcao." - İSTANBUL