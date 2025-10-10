Oliver Mcburnie, Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra 'bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.

Oliver Mcburnie gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi. 2,5 milyon Euro değere sahip İskoç golcü, oynadığı 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.