Haberler

Oliver Mcburnie, Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi

Oliver Mcburnie, Eylül Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie, İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Sezon başında Las Palmas'tan transfer edilen Mcburnie, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının forveti Oliver Mcburnie İngiltere Championship liginde Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'ye 29 yaşındaki oyuncuyu sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettikten sonra 'bu isme dikkat edin' diye açıklama yapmıştı.

Oliver Mcburnie gösterdiği performansla takımın en önemli oyuncusu haline geldi. 2,5 milyon Euro değere sahip İskoç golcü, oynadığı 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıABDULLAH:

BTC ticaretinin denemeye değer olduğunu biliyor muydunuz? BTC'ye yaptığım yatırım birkaç hafta içinde o kadar büyüdü ki, portföyüm 230.000 dolara fırladı. Limudia platformu ve işlem sinyalleri birinci sınıf. Uzman tavsiyesi için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisiyle iletişime geçin!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.