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Olimpiyat Madalyalı Sporcu Yusuf Dikeç Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i Ziyaret Etti

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Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, Dikeç'i tebrik ederek Türkiye'yi dünyada tanıttığı için teşekkür etti.

FRANSA'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı ile 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış tarzıyla hafızalara kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Başkan Seçer, ikonik pozu Yusuf Dikeç ile birlikte verdi.

Ziyarette; Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın ile Dikeç'in antrenörü Erdinç Bilgili de yer aldı. Yusuf Dikeç'i ağırlayan Başkan Seçer, Türkiye'yi dünyaya tanıttığı ve üstün başarı gösterdiği için Dikeç'i tebrik etti. Dikeç'in atışının hafızalarda kaldığını vurgulayan Seçer, " Türkiye'yi dünyada konuşturdunuz, ülkemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Daha önceki dönemlerde Mersin'de bulunmanız, burada görev yapmanız da şehirdeki vatandaşlar tarafından 'fahri Mersinli hemşerimiz' olarak algılandı. Kentimizdeki insanlar da bundan övünç ve gurur duydu" dedi.

'24 YILDIR HEP AYNI POZİSYON'

Yusuf Dikeç ise hem Mersin hem de Türkiye adına böyle bir başarı kazandığı için son derece mutlu olduğunu söyleyerek, "Ülkenin de bu ortamda, bu coğrafyada, böyle bir başarıya ihtiyacı varmış. Dünyanın böyle bir sporcuyu kabul etmesi, gurur verdi" diye konuştu.

İkonik pozun hikayesinin 24 yıllık olduğunu anlatan Dikeç, "O pozisyon bizim atışa başladığımızdan bu yana yaklaşık 24 yıldır hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da aynı pozisyondu. Dünya; olimpiyat ruhuna uygun, fair-play'in olduğu, dopingin, ekipmanın ve teçhizatın olmadığı, doğal insan vücudunun, yeteneğinin sergilendiği saf, o duru başarıyı gördü. Olimpiyat ruhuna en uygun sporcuyu gördüğü için herhalde tüm dünya kabul etti. Bu da bizi ülkemiz adına ayrıca mutlu etti" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, ikonik pozu Yusuf Dikeç ile birlikte verdi. Dikeç ayrıca olimpiyatlarda giydiği tişörtün aynısını imzalayarak Başkan Seçer'e hediye etti. Seçer de Dikeç'e, Roma mitolojisinde çiçek ve bahar tanrıçası olan Flora'nın büstünü hediye etti.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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