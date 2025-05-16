Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Futbol Türkiye Yarı Finalleri Manisa'da Tamamlandı

Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Futbol Türkiye Yarı Finalleri Manisa'da Tamamlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Futbol Türkiye yarı finalleri Manisa'da gerçekleşti. 9 ilden katılan takımlar kıyasıya mücadele etti. Yıldız Kızlar kategorisinde İstanbul Küçükçekmece Tema İstanbul Ortaokulu ve İzmir Ülkü Ortaokulu, Yıldız Erkekler kategorisinde ise Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ile Eskişehir Melahat Ünügör Ortaokulu Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kızlar ve Erkekler Futbol Türkiye yarı final müsabakaları, Manisa'da büyük bir heyecanla tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 8 Eylül ve Muradiye Futbol Sahalarında gerçekleştirilen müsabakalara, 9 farklı ilden 8 erkek ve 7 kız futbol takımı katıldı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalarda sporcular, sahada gösterdikleri üstün performans ve centilmence mücadele ile izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı elde etmek için mücadele eden takımlar, sportmenlikleri ve azimleriyle takdir topladı.

Yarı final müsabakaları sonucunda, Yıldız Kızlar kategorisinde İstanbul Küçükçekmece Tema İstanbul Ortaokulu ile İzmir Ülkü Ortaokulu, Yıldız Erkekler kategorisinde ise Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu ile Eskişehir Melahat Ünügör Ortaokulu, gösterdikleri başarılı performanslarla Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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