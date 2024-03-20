Üye Girişi
Haberler

Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te 19-21 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları, ikinci gününde devam ediyor.

Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon dün açılış seremonisi ile başladı. 180 sporcunun katılımı ile gerçekleşen organizasyon, ikinci gün müsabakaları ile devam etti. Takım ve bireysel olarak yapılan müsabakalarda sporcular Türkiye birinciliği için mücadele ediyor.

Organizasyon yarın gerçekleştirilecek olan kapanış seremonisi ile sona erecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Karabük Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title