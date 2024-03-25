Okul Sporları Gençler A Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

66 ilden 384 sporcunun katılımıyla 23-24 Mart tarihlerinde Ordu'da düzenlenen şampiyonada genç kızlarda Bayburt'u temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hacer Zengin, 55 kiloda sol kol Türkiye ikincisi oldu. İkinciliğe adını yazdıran Zengin, gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara başarı belgeleri ve madalyaları takdim edildi. - BAYBURT