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18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası Antalya'da Başladı

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı. Turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası mücadeleleri başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonun 2024 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Makaralı ve klasik yay kategorilerinde yapılan organizasyonda, 85 kulüpten 416 sporcu mücadele ediyor.

Turnuva, 17 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası 18 Mart Türkiye Antalya Turnuva Spor Haberler

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