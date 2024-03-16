Üye Girişi
Haberler

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda başarılı oldu

Güncelleme:

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı, Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda altın 8 madalya kazandı. Fatma Maraşlı ve Kutay Tek, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.

13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları ikisi altın 8 madalya aldı.

Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Antrenör Emre Çömez nezaretinde önemli derecelere imza attı.

Kayseri Spor A.Ş. sporcularının aldığı dereceler ise şu şekilde:

Klasik Yay Genç Karışık Takım Kategorisi Türkiye Şampiyonu: Fatma Maraşlı ve Kutay Tek

Klasik Yay Kadınlar Kategorisi Türkiye İkincisi: Fatma Maraşlı

Klasik Yay Genç Kadınlar Kategorisi ikincisi: Fatma Maraşlı

Klasik Yay Genç Erkeklerkategorisi ikincisi: KutayTek

Klasik Yay Erkek Takım kategorisi üçüncüsü: KutayTek, Kemal Sait Miletli, KamilTürkmen - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası 18 Mart Türkiye Kayseri Antalya Spor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli?
title