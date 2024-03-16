Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü, 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda başarılı oldu
Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı, Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda altın 8 madalya kazandı. Fatma Maraşlı ve Kutay Tek, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti.
13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları ikisi altın 8 madalya aldı.
Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda Antrenör Emre Çömez nezaretinde önemli derecelere imza attı.
Kayseri Spor A.Ş. sporcularının aldığı dereceler ise şu şekilde:
Klasik Yay Genç Karışık Takım Kategorisi Türkiye Şampiyonu: Fatma Maraşlı ve Kutay Tek
Klasik Yay Kadınlar Kategorisi Türkiye İkincisi: Fatma Maraşlı
Klasik Yay Genç Kadınlar Kategorisi ikincisi: Fatma Maraşlı
Klasik Yay Genç Erkeklerkategorisi ikincisi: KutayTek
Klasik Yay Erkek Takım kategorisi üçüncüsü: KutayTek, Kemal Sait Miletli, KamilTürkmen - KAYSERİ