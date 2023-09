Okan Buruk: Tek hedefimiz gruptan çıkabilmek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag'ı konuk edecekleri karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki karşılaşma için hazır olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başlamıştık. Geçen sene şampiyon olup, bu sene de Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalini hep söylüyoruz. Galatasaray'ın genlerinde olan bir şey. En yüksek seviyeye ulaşmış takımlar içerisinde Galatasaray'ı tekrar Şampiyonlar Ligi'nde görmek benim, ekibim ve oyuncularım, camiamız ve ülkemiz için çok değerli. Bir yandan hep ülke puanını konuştuk. Bütün Türk takımları baktığınızda çok gerçekten müthiş bir katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu katkıyı en başta sağladık. Kazandığımız maçlar ve puanlar ülke futbolu için bir gurur senesi oluyor. Tabii daha en başındayız. 3 tane önemli Türk takımı gruplara kaldı. 3 takımın hedefi de gruplardan çıkmak. Galatasaray olarak tek hedefimiz bu gruptan çıkabilmek. Her maç zor olacak. Dışarıdan çok fazla puan hesabı yapılıyor. 6 tane çok önemli maçımız var. Her maç aynı önemde. Burada olmanın keyfine varmamız gerekiyor. Oyun cesaretimizi her maçta göstermemiz gerekiyor. Kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Sadece birinci maçta değil bütün maçlarda kazanmayı istememiz gerekiyor. Galatasaray'ın bundan önceki senelerde gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Karşımızda çok iyi bir takım var. Genç bir takım. Koşan ve mücadele eden bir takım. Son iki senenin şampiyonu ve bu senede lider durumdalar. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız tabii ki kazanmak. Her maçta olduğu gibi. Ben ve oyuncularım hepimiz hazırız. Taraftarımız ile birlikte çok önemli bir gün bizi bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Yarınki maçta da sabır çok önemli. Birinci dakikadan son dakikaya kadar sabırlı olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza destek vermek gerekiyor. Hata da yapabiliriz yanlış da yapabiliriz ama inşallah yapmayacağız. Kadromuz ve oyuncularımız hazır. Hedefimiz kazanmak" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK KADROLARDA KÖTÜ GİDİŞ VE MORALSİZLİK OLABİLİR"

Galatasaray'ın A grubundaki rakiplerinden Manchester United'da oyuncuların yaşadığı sakatlıklar ile ilgili konuşan Buruk, "Biz Kopenhag ile oynuyoruz. Tek düşüncemiz Kopenhag maçı. Özellikle büyük kadrolarda kötü gidiş ve moralsizlik olabilir. Sakatlıklar da olabilir. Onların kadro genişliği ile yerlerine çok iyi oyuncular çıkacaktır. Her takım için bu geçerli. Birinci hedefimiz yarınki maçı kazanmak. Önümüzdeki hedef sadece yarınki 3 puan" diye konuştu.

"ZAHA'NIN MAÇ EKSİĞİ VAR FAKAT KENDİSİ OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Zaha'nın oynayabilecek durumda olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Son maç öncesi söyledim. Zaha'yı Çarşamba maç kadrosuna alacağız. Şu an oynayabilecek duruma geldi. Maç eksiği var fakat kendisi oynayabilecek durumda. Ful olarak antrenmanlarını yaptı. Şiddetli antrenmanlar da yaptı. O da kadromuzda oynayabilecek oyunculardan biri. Davinson milli takımdan geldi. O da oynayabilecek durumda. Tam kadro hazırız. Hepimiz beraberiz. Başlangıcı düşünmüyoruz. Devamında neler yapabileceğimizi de düşünüyoruz. 90 dakikalık süre içerisinde giren çıkan bütün oyuncuların önemi var. Hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız" dedi.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN GRUPLARDAN ÇIKMAKTIR"

Maçın analizini yaptıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "6 tane ön eleme maçına çıktık. Bu Şampiyonlar Ligi'ne katılım ve hazırlıktı. Şu an kadro olarak daha güçlü ve daha iyiyiz. 25 Temmuz'da başlayan yolculuğumuz yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç ile birleşecek. Yaptığımız transferlerle ve sonradan takıma katılan oyuncularla hem yarışıyor hem de bu oyuncuları yavaş yavaş hazırlıyor. Yarın bu anlamda daha mutlu bir gün. Birçok oyuncumuz geri döndü. Daha iyi performansları var. Fiziksel olarak daha iyiye gidiyorlar. Bu maçta da özellikle fiziksel olarak rakibimizin koşu mesafesine ve oyun içerisindeki agresifliğine cevap vermemiz gerekiyor. Benim amacım ilk maçımızı kazanmak. Bugün maçın analizini oyuncularımıza gösterdik. Antrenmanda da çalışacağız. Yarına kadar bir süremiz var. Burada da en iyi şekilde maça hazırlanacağız ama Galatasaray'ın hedefi her zaman gruplardan çıkmaktır. İlk düşüncemiz bu. Devamında da nasıl olur, nereye gider, nasıl yaparız onu bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak" şeklinde konuştu.

"NELSSON, RAKİBİ VE OYUNCULARI EN İYİ TANIYANLARDAN BİRİ"

Nelsson'dan takım ve oyuncular için bilgi aldığını söyleyen Okan Buruk, "Tabii ki Nelsson'un geri bildirimi çok önemli. Rakibi ve oyuncuları en iyi tanıyanlardan biri. Analiz ekibimiz, canlı olarak da takip ettiler. Maçları da izlediler. Video üzerinden analizlerimizi de yaptık. Birçok şey gördük fakat ondan da duyduklarımız önemliydi. Takıma doğru şekilde aktardık. Birincisi Kopenhag, UEFA Kupası şampiyonluğunda kulağa isim olarak hep hoş geliyor. Hep iyi şeyler ile hatırlıyoruz. Ama şu an rakibiz ve onları yenmek istiyoruz. Nelsson'un da verdiği bilgilerle İnşallah maçı kazanarak bitiririz" diye konuştu.

"GRUPTAKİ HER TAKIMIN ŞANSI AYNI"

Grupta yer alan takımların eşit olduğunu söyleyen Buruk, "Herkesin aynı şansta olduğunu düşünüyorum. Maçlar oynanmadan kimin ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii ki kadro olarak güçlü ve favori takımlar var. Maç öncesi karşılaşmaları kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Öncelikle rakibimiz puan almaya gelecek ve biz de burada iyi savunma yapacağız. Kopenhag çok iyi bir takım. Özellikle geçişlerde de iyi bir takım. Çok iyi oyunculara sahip. Kadro derinliği olan bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu ve motivasyonu en yüksek seviyeye çekmemiz gerekiyor. Oyunumuzu da kendi sahamızda taraftarımız ile birlikte birleştirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini yaparsak zaten başarılı olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SOYUNMA ODASINA GİTTİĞİMDE TELEFONDAN İZLEDİM"

Icardi'nin Samsunspor'a attığı gol hakkında konuşan 49 yaşındaki teknik adam, "Daha önce de söyledim bazen 4'lü bazen 3'lü birçok şey düşünebiliriz. Maç maç karar vereceğiz. Yeni katılan oyuncularımız var. Onlarla çalışma sürelerimizi arttırmamız gerekiyor. Elimizdeki oyunculara ve rakibimize göre bunlara net karar vereceğiz. Icardi ile ilgili ben fark etmedim. Soyunma odasına gittiğimde telefondan izledim. Maçtan sonra da söyledim. Gerçekten inanılmaz bir gol atmış. Oyun içerisinde çarpma gibi görmüştüm. Müthiş bir gol atmış. Kendi kariyeri içinde atmadığı gollerden biri olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

"HER OYUNCUMUZ ÇOK DEĞERLİ"

Türkiye Ligi'nde de aynı şekilde devam etmek istediklerini aktaran Buruk, "Zaha'yı yüzde yüz görme süremiz çok azdı. Kayseri'de kısa bir süre gördük. Zaha'nın tam hazır olmadığı bir maçtı. Hakim, özellikle son maç oyuna girdikten sonra Icardi'nin istediği topları atabilecek bir oyuncu olduğunu gösterdi. Zaha'nın da hücumdaki çeşitliliği ve birçok bölgede oynayabilmesiyle hem takıma hem de hücuma katkı verecektir. Her oyuncumuz çok değerli. Üst üste birçok maç oynayacağız. Bütün oyuncularımızı kullanacağız. O yüzden bu kadar çok oyuncumuz var. Hedefimiz bütün oyunculara bu forma şansını verip, takımımızı yukarıya doğru taşımak. Şampiyonlar Ligi önemli ama Türkiye Ligi'nde de aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmemiz gerekiyor. İki kulvarda da kazanmak için oynayacağız" dedi.

"KAAN AYHAN'I DUBOIS'NIN YERİNE DÜŞÜNDÜK"

Dubois yerine sağ bek mevkisinde Kaan Ayhan'ı düşündüklerini söyleyen Okan Buruk, "Bir yabancı ayrılması gerekiyordu. Dubois, çok sevdiğimiz birisiydi. Aynı zamanda iyi de bir oyuncuydu. Bize önemli katkılar verdi. Bizim için zor oldu. Avrupa listesini vereceğimiz son gün öyle bir karar verdik. Çok zor oldu. Kaan'ı burada düşündük. Daha önce bu bölgede oynadı. Ali Turap genç oyuncularımızdan birisi. Kadromuzun içersinde olacak. Oyun içersinde farklılıklar olabilir. Barış da zaman zaman milli takımda bu görevi aldı. Orjinal mevki olarak Kaan orada çok süre aldı. Milli Takım'da da burada oynadı. Oynadığınız profile göre oyun kurmanız değişebilir. Klasik bir bek dışında oyun kurucu bir bek olarak Kaan'ı kullanabiliriz" şeklinde konuştu.

"HER MAÇ ÖNCESİ DURAN TOP ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

Her maç duran top organizasyonları çalıştıklarını ifade eden Buruk, "Rakibin artı ve eksilerine göre bunları kullanmaya çalışıyoruz. Üç günde bir maç oynayacağız. Çok süremiz olmuyor. Bugün duran top çalışmasını yapacağız. Duran topu kullanan oyuncunuz çok önemli. Son maçta duran toptan gol attık. Kafacınız da önemli. Her rakibe olduğu gibi Kopenhag'a da hazırlanacağız" dedi.

"TARAFTARIMIZ ZAHA'YI ÇOK MERAK EDİYOR"

Zaha'nın önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncularımız farklı yerde görev alabiliyorlar. Maça, rakibe göre, kendi durumumuza göre bununla ilgili kararlar vereceğiz. Zaha'nın kariyerinde sağ kanat sayısı çok fazla. Merkezdeki sayısı da fazla. Son dönemlerde sol kanatta maç sayısı olsa da her yerde oynayabilecek önemli bir oyuncu. Taraftarımız da onu çok merak ediyor ve bekliyor. O yüzden her bölgede ondan faydalanmayı düşünüyoruz. Kerem de aynı şekilde. Özellikle sol kanatta çok fazla oynadı ama değişik yerlerde de oynayacak kalitede. Burada önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Bu başarı için hangi maçta hangi oyuncu daha çok destek verecekse, tüm takım için bu geçerli. Hepsini bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Fazla oyuncumuz olsun. Eksik olmayayım. Teknik direktör açısından en iyisi, elinizde bu kadar kaliteli oyuncunuzun bulunması" diye konuştu.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 11 NETLEŞTİ"

Kadronun belli olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Son antrenmana çıkıyoruz. Düşündüğümüz 11 netleşti. Son olarak antrenmanda görmek isteyeceğiz. Maça kadar karar süreci devam ediyor. Değişiklik yapabiliyorsunuz. Son antrenmanda duran toplar, oyun içi aksiyonlar, taktiksel olarak kısa süre içinde oyuncularımıza yüklenmeden denemelerimiz, düşüncelerimiz var. Kadromuz aşağı yukarı kafamızda belli" diyerek sözlerini noktaladı.