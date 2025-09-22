Haberler

Canlı anlatım! Maçta heyecan çok yüksek

Canlı anlatım! Maçta heyecan çok yüksek
Güncelleme:
Canlı anlatım! Maçta heyecan çok yüksek
Galatasaray, ligin 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Yhoan, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Melih, Ndao, Bardhi, Muleka, Umut

CANLI ANLATIM:

5' Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda gelişine şutu vuran Enis Bardhi, Galatasaray savunmasına takıldı.

4' Galatasaray'da yaptığı hareket nedeniyle Lucas Torreira sarı kart gördü.

2' Lucas Torreira'nın Yhoan Andzouana'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çalındı.

1 ' Karşılaşmanın henüz 26. saniyesinde Yunus Akgün'ün şutu kalenin yanından dışarıya gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
