Okan Buruk'tan Mourinho'ya gözdağı: Uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı

Süper Lig'de 2023-2024 sezonu Şampiyonu Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Çok uzun sene şampiyon olmayan bir takım şampiyon olsa daha farklı kutlar. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz" diyerek ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

"RAKİP TAKIMIN HOCASININ KİM OLDUĞU BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesini de değerlendiren Okan Buruk, "Lig'de kaliteli hocaların olması seviyeyi artırır. Rakip takımın hocasının kim olduğu benim için çok fark etmiyor" açıklamasında da bulundu.

Geride kalan sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yarışmacı olduklarını göstermek için çabaladıklarını belirten Buruk, "Önce bir önceki 23'üncü şampiyonluğu yaşadık. Sonra yeniden bir şampiyonluk hedefi koyduk. Bir önceki seneden kurduğumuz yeni bir kadro var. Birçok oyuncu aldık. Hedeflerimizden biri de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmaktı. Kadro sayımızı yüksek tuttuk. Orada yarışmacı olduğumuz göstermek istedik. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar ligde hep çok zorlanmıştır. Son 5-6 seneye baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar ilk üçe bile girememiştir. Şampiyonlar Ligi'nde son maça kadar taşıdık. Avrupa Ligi'nde devam ettik. Grupta üçüncü olduk. Oynadığımız oyun çok değerliydi. Galatasaray'ın genlerine yakışan bir oyun oynadık. Bütün takımlara karşı oynadığımız dominant oyun bir anlamda kazanmadan da bir şeyler kazanabilmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Başında olan isim benim. Kazanınca ön plana çıkarlar, kaybedenince de daha çok ön plana çıkarlar. Başarısızlığı daha çok sahiplenen biriyim. Başarıyı paylaşan biriyim. En büyük pay oyuncuların. Başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız bizi destekledi. İç saha performansımız muhteşemdi. Avrupa'da ya da Türkiye'de bütün gün güneşin altında bekleyen taraftarlarımız var. Galatasaray için her şeyi yapabilecek bir taraftarımız var. Konya maçına gidişimizi unutamayacağım. Korkudan öldüm. Canları pahasına otobüsün önüne atladılar. Bu çok önemli. Başarıda onların payı çok önemli. Birlikte başardık. 102 puanlık rekor, 17 maçlık galibiyet serimiz. Rekorlara doyamadık. Topu en çok direkten dönen takım da olduk" diye konuştu.

"SENEYE DE MAYISLAR BİZİM OLACAK"

"Geçen sene özelinde inanılmaz bir yarış oldu" diyen başarılı teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye sezon başında 99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız deseler inanmazlardı. Hep daha iyisini yapabilecek bir takım var. Galatasaray daha iyisini yaptı. İki takım da başarılı. İkinci olduğu için başarısız olduğunu söyleyemem. Camiaların, teknik adamların hakkını vermek gerek. Galatasaray hep kazanan takımdır. Çok konsantre şekilde dönen takımdır. Hep mayıslar bizimdir dedik. Mayıslar yine bizim oldu. Seneye de mayıslar bizim olacak. Mayıs'ı bitirdik. Kutlamaları da mayıs sonu bitirdik. Bir sene önce de şampiyon olduk. Bir sene önce şampiyon olduğunuzda bir sonraki sene aynı heyecanla şampiyonluk kutlaması uzun olmayabiliyor. Kutlamayı uzatmaktansa şampiyon olmayı seviyoruz. Belli bir seviyeden sonra rutine giriyor. Çok uzun süre sonra şampiyon olan bir takım daha farklı kutlar. Şampiyon olmadan da kutlayan takımlar görüyorsunuz. Şampiyonluğu kutlamak ilk günler çok önemli. Daha sonra oyuncular tatile gidiyor. İyi hocalar geldi. Jose Mourinho ve Giovanni van Bronckhorst gibi. Abdullah Avcı da değerli bir isim. Şampiyonluk yarışı çok güçlü bir şekilde olacak. Bu kadar iyi hocanın bir arada olduğu lig daha iyi olacak."

"ÜÇ JOKER İSİM ÇOK YARDIMCI OLDU"

Çok fazla değişiklik oldu kadroda. Angelino gibi çok önemli, kağıt üstünde gözü kapalı güvendiğiniz bir oyuncuydu. Değerli bir sol bek aldık. Oyuna girmesi takıma alışması bazen olmuyor. Ofansif gücünden katkı almak istedik. Defansif yönünü de hücumla kapatmak istedik. İkimiz taraf da istediğini bulamadı. Ayrılmak durumunda kaldık. Sacha Boey'in gidişi çok aniydi. Hazırlıksız yakalandık. Devre arası transferleri çok zor oluyor. Kimse oyuncusunu bırakmak istemiyor. Genel olarak süreci iyi yönettik. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu gibi üç joker isim çok yardımcı oldular. Her mevkiyi kapattılar. En iyisini yapmaya çalıştılar. Denemelerimiz başarılı oldu. Serimizin devam etmesini sağladı. Takım içinde farklı mevkilerde oynayıp takıma önemli destekler vermeleri yer alıyor. Zor bir seneydi. Icardi Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra sezon boyunca yüzde 100'üyle oynayamadı. Yüzde 50'siyle gol kralı oldu. İyi oyuncularımız vardı. Bazılarını yüzde 100, bazılarını daha az kullandık" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN KARŞI TAKIMIN HOCASININ KİM OLDUĞU FARK ETMİYOR"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını aktaran Okan Buruk, "Tanışmışlığımız yok. Ülke futboluna önemli katkı sağlayacak. Ülke futbolu için çok önemli. Benim için karşı takımın hocasının kim olduğu fark etmiyor. Rakibiniz 99, siz 102 puan topladı. Ana fikir siz ne yapıyorsunuz? Rakibin başında kim olursa olsun. Jesus vardı iki sene önce. Bu liglerde başarılı olmuş biriydi. Rakibin hocasının kim olduğu değil biz neye yapacağız? Kaç puan alacağız? Kaç galibiyet alacağız? 4 takım yarışta olacaktır. Benim amacım kendi oyunumuza odaklanmak. Yıllardır şampiyonluğa oynayan takımlarda çalışmadı. Yeni bir takım yeni bir ülke. Avrupa'da iki final oynadı. Önemli başarıları var. Önemli hava getirecektir. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir karakter. Özellikle gazetecilerle ilgili birçok şey olacak gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Sezon içerisinde Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile yaşanan sorunlarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Hiçbir sıkıntı olsun istemiyorsunuz. Bazen sıkıntılar da takıma olumlu olarak yansıyabiliyor. Sıkıntı yaşadığınız yerde doğru tepki koyabiliyorsanız takıma önemli mesaj oluyor. Gomis ile daha önceden de dosttuk, arkadaştık. Bireysel olarak duygusal tepkileri olabiliyor. Hepsi önemli olmak, oynamak istiyor. Sergio da sevdiğim biri, tepkileri olabilecek biriydi. Çok bir şey yaşamadık aslında. Takım içinde vermem gereken tepkiyi vermek gerekiyordu. Bir süre bizle olmadı. Sonra antrenmanlara başladı. Son maçta da oynadı. Orta sahada da çok oyuncumuz var. Bazı oyunculara süre gelmemeye başladı. Sergio değer verdiğim biri. Doğru şekilde yönetip oyunculara yöneltmek gerek."

"HER TAKVİYE TUTMUYOR"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk sezon çok güçlü bir şekilde önemli katkı verecek oyuncularla sahadaydık. Abdulkerim Bardakcı iki senedir şampiyonluk yolunda önemli maç sayılarına ulaştı. Önemli bir transferdi. Torreira hep oynadı, kilit bir oyuncu oldu. Mertens ve Icardi de aynı şekilde. İskeleti oluşturan oyuncular. Her takviye tutmuyor. Bazen olmuyor. Bizim planlamamız Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve ligde de önemli yarış vereceğiz. Kadroyu geniş tutacağız. Bir yandan da bakınca Barış Alper hep oynadı. Sizin önemli bir oyuncu oldu. Zaha ve Tete zaman zaman az oynadı. Ziyech belli bölümde az oynadı. Kerem Aktürkoğlu hep önemli destek verdi. Sanchez, Köhn hep oynadı. Kerem Demirbay hep oynayan oyunculardan oldu. 3-4 oyuncu oynamadı. Dört oyuncu düşünüyoruz. Bu dört oyuncu da direkt katkı sağlayacak oyuncular. İlk 11 oyuncusu olsun diye alıyoruz. Icardi gibi önemli bir oyuncumuz var. Hem onunla hem onsuz oynayacak. Bakambu tercihi böyleydi. Hepsini bir ada oynayacak oyuncular çok önemli olacak."

"HOCA OLARAK TABİİ Kİ KEREM'İN KALMASINI İSTERİM"

Son dönemde Avrupa'ya transfer olacağı iddiaları ortaya atılan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ise Okan Buruk, "Şampiyonlukta bence Kerem'in önemli ve büyük bir payı var. Kaptanlarımızdan biri. Hoca olarak tabii ki kalmasını isterim. Birincisi gelecek teklif önemli. İkincisi Kerem'in ne istediğini önemli olacak. Bazen oyuncularımızın Avrupa'ya gidip kendilerine yeni bir sayfa açma istekleri oluyor. veya Suudi Arabistan'a gidip, o da var birçok oyuncuda. Kerem için söylemiyorum. Ama Avrupa'da birçok oyuncuda var. Türkiye'de de bunu çok düşünen oyuncu vardır. Yüksek maaş kazanma isteği de birçok oyuncuda olabiliyor. Ama önemli olan Galatasaray'ın ne istediği. Buna karar verecek olan başkanımız ve yönetim kurulu. Onların ne istediği çok önemli olacak. Kadro yapısını koruma anlamında hocanın, yani benim ne istediğim önemli olacak. O yüzden gelecek teklifleri oyuncularımızla ilgili değerlendireceğiz. Ama ilk düşüncemiz bu oyuncularla devam edebilmek" dedi.

"GÜÇLÜ KADROMUZU KORUYACAĞIZ"

Oyuncu satmaya niyetlerinin olmadığını anlatan Okan Buruk, "Niye onları konuşuyorlar anlamıyorum. Devamlı Davinson mu satılacak yoksa Nelsson mu? Hayır, bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Bizim oyuncu alma niyetimiz var. Onu net bir şekilde ortaya koyalım. Galatasaray takımı, başkanımız ve bizim düşüncemiz oyuncu satmak değil, transferlerimizi bir an önce yapmak. Dediğim gibi daha sonra teklifler geldiğinde değerlendiririz. Güçlü kadromuzu koruyacağız. En iyi oyuncularımızı elimizde tutacağız. Alternatifli olarak da elimizde birçok oyuncumuzu tutacağız. Ama mesela geçen sene Sacha Boey'e 30-35 milyon Euro'ya teklif geldi. Böyle bir teklif geldiğinde tabii ki orada vereceğiniz karar önemli. 3 tane çok önemli ve değerli stoperimiz var. Bu seneki başarımızda bu 3 iyi oyuncuyu bir arada tutmamızın önemi çok büyük. Biz eğer Davinson Sanchez'i almasaydık, sadece Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı ile bütün ligi bitiremezdik. Çünkü diğer mevkiler de değişti. Kaan'ı mesela hep sağ bek olarak oynattık, orta sahada farklı yerlerde kullandık. O yüzden bu 3 oyuncu çok değerli. Bir arada oynatabileceğimiz oyuncular. O yüzden bizim oyuncu satma düşüncemiz yok. Hem Davinson Sanchez hem Victor Nelsson hem de Abdülkerim Bardakcı bizle olacak. Ama astronomik bir teklif geldi bunu tabii ki değerlendirecek olan başkanımız. Ama transfere girmişken burada biraz sabırlı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"EN İYİLERİ ALMAK İSTİYORUZ"

3 Temmuz'da antrenmanlara başlayacaklarını anımsatan Buruk, "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor. Birçok oyuncu da bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Birincisi oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler. Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor. Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız. En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

Önceliklerinin sağ bek olduğunu vurgulayan Okan Buruk, " Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek" ifadelerini kullandı.

SOFYAN AMRABAT VE RAFA SILVA TRANSFER İDDİALARINA CEVAP

Okan Buruk, adı Galatasaray ile anılan Sofyan Amrabat ve Rafa Silva ile ilgili ise "Öyle bir şey olmadı. Amrabat, Galatasaray altyapısından yetişmiş demeyeceğim ama ağabeyinden dolayı zaten buraya çok fazla gelmiş. Bu tesise de gelmiş. Ülkeyi ve Galatasaray'ı çok yakından tanıyor. Burayı da çok seven bir oyuncu. Geçen sene görüşmemiz olmuştu kendisiyle. Son gün Manchester United'a gitmişti. Bu sene ile ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı. Dediğim gibi önemli bir oyuncu. Geçen sene 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Manchester United'a gitmişti. Avrupa'da da fiyatlar çok uçtu. Kimi sorsanız 15-20-25-30, bu anlamda fiyatların çok değiştiğini görebiliyoruz. Hayat pahalılaştı deniliyor ya futbolcularda da aynı şekilde. Enflasyon gerçekten futbol piyasasında da 2-3 sene önceye göre belki 2-3 katına çıktı. Rafa Silva da tabii ki çok önemli bir oyuncu. Geçen senenin çok başarılı oyunculardan biri. Serbest statüde ve o yüzden çok fazla talibi var. Astronomik fiyatlar var. O yüzden şu anda hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil" sözlerini sarf etti.

"YENİ SENEDE DE ŞAMPİYON OLMAK, 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞU ÜST ÜSTE KAZANMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk, yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Şu anda yeni hedefimiz 3'üncü şampiyonluk. 2 şampiyonluğu tek sene şampiyon olacağız öyle başladık, öyle de bitirdik. Şimdi hedefimiz yeni sene. Yeni senede de şampiyon olmak, 3'üncü şampiyonluğu üst üste kazanmak istiyorum. Bütün Galatasaray taraftarı istiyor. 2023'te 23'üncü şampiyonluk, 2024'te 24'üncü şampiyonluk ve 2025'te de 25'inci şampiyonluk olsun diye şu anda tabii ki bunu hayal ediyoruz. Bununla yaşıyoruz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.