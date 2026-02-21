Haberler

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası konuştu. İptal edilen golleri hakkında konuşan Buruk, TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim." dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçta bir golünün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini belirtti.
  • Okan Buruk, 2026 yılında bu tür bir gol iptalinin sadece Türkiye'de olabileceğini ifade etti.
  • Okan Buruk, maçta zeminin kötü olduğunu ve takımın iyi gününde olmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik." dedi.

'FUTBOL ADINA BİR UTANÇTIR!'

İptal edilen golleri hakkında konuşan Okan Buruk, "İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.' sözlerini sarf etti.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ"

Sözlerine devam eden Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Zeminin kötü olduğunun altını çizen başarılı hoca, "Zemin çok kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu." şeklinde konuştu.

Okan Buruk: Bu gol sadece Türkiye'de iptal olur, tebrikler

"BU İPTAL SADECE TÜRKİYE'DE OLUR, TEBRİKLER"

Okan Buruk, hakemlere tepkisini sürdürerek, "TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim." yorumunda bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

okan bu kurallar size geçerli değilmi kardeşşm ne istiyorsun sen bşr kerede ağlama

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Arslan Selvi:

Yediler golümüzü dügmeye basildı.bence bu mağlubiyetle şampiyonlukta kaçabilir.juve maçı okana yazarsa bu mağlubiyette okana yazar.isteksiz arzusuz oynadık.akillar juvedeydi aslında daha 4 gün var ve moraller bozuldu o maçta şimdi tehlikeye girdi.osimhensiz tatsızız İcardi anca 80 de girip takımının 3. 4. Golünü atan bir golcü.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Dünyada hiç sayılmayan goller bu ligde çok sayıldı o zaman ses yoktu

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Arslan Selvi:

Düğmeye basıldı olay siyasi Fb yi şampiyon yapacaklar.kenetlenmemiz lazım işimiz zor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGazi Arslan Selvi:

Golumüzü yediler.osimhensiz takım tatsız.bu maçla şampiyonluk kaçabilir.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi
Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü! Saniyeler sonrası olay paylaşım

Maça damga vuran an! Saniyeler sonra olay paylaşım
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Rafa Silva ilk golünü attı, Benfica rakibini üçledi

Rafa Silva'nın haftalar süren hasreti sona erdi
Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu

Berlin Film Festivali'ne Türk yönetmenler damga vurdu