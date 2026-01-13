Haberler

Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fethiyespor maçı sonunda açıklamalarda bulundu. Taraftarlarına transfer müjdesi veren Okan Buruk, ''Hiçbir şekilde paraya bakmadan hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular getireceğiz. Mesajını vereyim.'' dedi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve kadroya iyi oyuncular alınacağını açıkladı.
  • Okan Buruk, Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları paraya bakmadan getireceğini belirtti.
  • Okan Buruk, Wilfried Singo'nun Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabileceğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU ZEMİNDE ÇOK ZOR"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk "Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor." dedi.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

"Transfer konusunda taraftarın protestosu var. Mutsuzlar, ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Okan Buruk, "Transferle ilgili başkanımız da bir açıklama yaptı. Transfer yapacağız tabii ki, çalışmalar sürüyor. Galatasaray kadrosuna gerçekten iyi oyuncular almamız gerekiyor. Çünkü önemli oyunculara sahibiz, yaz döneminde de önemli oyuncular aldık. Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyuncualra gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz." dedi.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Açıklamalarına devam Okan Buruk "Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor. Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor. Bu konuda gerçekten bizim çok yoğun çalışmamız var. Çok fazla oyuncuyla ilgili fikirlerimizi söylüyoruz, görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

"PARAYA BAKMADAN GETİRECEĞİZ"

Çok önemli isimlerin takıma katılacağını ifade eden başarılı hoca, "Hiçbir şekilde paraya bakmadan hiçbir şeye bakmadan çok önemli oyuncular getireceğiz. Mesajını vereyim. Emin olmadığımız oyuncuları almayalım. Yanlış transfer yapmayalım. Yazın buna dikkat ettik 5'te 5. Galatasaray'ın genlerinde var istemek. Yoğun çalışma sürüyor. Hiçbir şeye bakmadan bu transferler yapılacak. Gönülleri rahat olsun." yorumunu yaptı.

'ICARDI'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM'

Mauro Icardi'nin performansıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Mauro Icardi çok iyi bir Gaziantep'te Trabzonspor maçı oynadı, ligi gol atarka bitirdi. İyi durumda olan, fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum." şeklinde konuştu.

SINGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Wilfried Singo'nun sahalara dönüşü hakkında da konuşan Buruk, "Singo'yu en risksiz şekilde sahaya döndürmek istedik. Bu hafta takımla antrenmanlara yavaş yavaş başlamasını düşünüyoruz. Her şey iyi giderse Gaziantep FK maçında kadroda olabilir. Uzun bir süre oldu. Hemen hızlıca 11'e dönmesi kolay olmuyor. Yavaş yavaş gideceğiz. Antrenmanlar iyi giderse, Gaziantep FK veya Atletico Madrid maçlarında kadroda olabilecek şekilde hazırlamaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.

Haber Yorumlarıİbrahim Coşkun:

yağmurluk gibi olmasın Okan

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Olmaz öyle sonra Beşiktaş'ın haline düşülür

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

paraya bakılmadan transfer yapıldıgınıda okan dan duyduk

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

