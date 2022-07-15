O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Fetullahçı Terör Örgütü, 6 yıl önce bugün darbe girişiminde bulundu. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlara çıkan vatandaşların darbe girişimini saatler içinde bastırdı. Bu özel ve unutulmaz gün hakkında Süper Lig devleri paylaşımda bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Süper Lig devleri, milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz günü için paylaşım yapmayı unutmadı.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Fenerbahçe Kulübü ise, "Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Beşiktaş'ta bu destansı günü unutmayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Son şampiyon Trabzonspor ise yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title