O kara gece yaşanalı 6 yıl oldu! Süper Lig devleri 15 Temmuz'u unutmadı

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Süper Lig devleri, milletimizin destan yazdığı 15 Temmuz günü için paylaşım yapmayı unutmadı.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMLARI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliğini korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü ise, "Demokrasimiz hedef alınarak, milli birliğimizi bozmak isteyenlerin hain darbe girişiminin yerle yeksan olduğu bu kara günde, vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Beşiktaş'ta bu destansı günü unutmayarak, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

Son şampiyon Trabzonspor ise yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz hain darbe girişimini canı pahasına engelleyen tüm kahramanlarımızı Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.