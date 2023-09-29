Niğde protokolü ile işitme engelliler dostluk maçı oynadı

Niğde'de protokol üyeleri ile işitme engelliler arasında dostluk maçı yapıldı.

Vali Cahit Çelik öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki sahada düzenlenen maçta, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile işitme engelliler mücadele etti.

Çekişmeli geçen karşılaşma 1-1 berabere sona erdi..

Vali Cahit Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özel insanlarla, güzel bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşların yerlerinin her zaman ayrı olduğunu belirten Çelik, "Herkes bir engelli adayı. Bu vatandaşlarımızı bağrımıza basmamız ve her türlü desteklememiz gerekiyor. Ben de burada olduğum sürece bu şekildeki vatandaşlarımızla olabildiğince birlikte olmaya gayret edeceğim." ifadelerini kullandı.