Nevşehir'de Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları Tamamlandı
Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı. Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve İstanbul'dan 350 sporcunun katılımıyla yapılan müsabakalarda liderler belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.
Nevşehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı.
Aksaray, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri ve İstanbul'dan 350 sporcunun katılımıyla 13 Şubat'ta başlayan müsabakalarda liderler belli oldu.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonucu kızlar A Grubu'nda Kayseri İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, B Grubu'nda İstanbul Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu, C Grubu'nda Ankara Gazi Gündüzalp Ortaokulu liderliğe ulaşırken, erkekler A Grubu'nda Kayseri 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi, B Grubu'nda Aksaray Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, C Grubu'nda Ankara Özel Nesibe Aydın Ortaokulu liderliği elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, dereceye giren takımların oyuncularına madalya verildi.