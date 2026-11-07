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Nesine 3. Lig'de 10. hafta sona erdi, üç grupta liderler değişmedi

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Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları sona erdi. 1. Grup'ta 24 puanlı Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 22 puanlı Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor liderliğini sürdürdü.

Nesine 3. Lig'de 10. hafta müsabakaları sona erdi.

1. Grup'ta 24 puanı bulunan Fatsa Belediyespor, 2. Grup'ta 22 puana sahip Gemlik Sümerbey Futbol, 3. Grup'ta ise 26 puanlı Malatya Yeşilyurtspor, liderliğini sürdürdü.

3. Lig'de puan durumu şöyle:

1. Grup

OGBMAYAVP
1.FATSA BELEDİYESPOR107301961324
2.PAZARSPOR10532148618
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR104421614216
4.AMASYASPOR FK104421110116
5.KARTAL BULVAR KARTALİMENSPOR104331913615
6.KDZ.EREĞLİ 19801036187115
7.BEYKOZ ANADOLU10352138514
8.GALATASPOR 10352119214
9.KARABÜK İDMANYURDU104241315-214
10.ORDUSPOR 1967103431615113
11.İNKILAP FUTBOL103341418-412
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR102531213-111
13.SİLİVRİSPOR103251113-211
14.ZONGULDAKSPOR102441115-410
15.YALOVA FK 77102441220-810
16.GÖLCÜKSPOR101631214-29
17.TOKAT BELEDİYESPOR10235914-59
18.BÜYÜKÇEKMECEGÜCÜ10046817-94

2. Grup

OGBMAYAVP
1.GEMLİK SÜMERBEY106401941522
2.ESKİŞEHİRSPOR1063129101921
3.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ106311861221
4.BALIKESİRSPOR1062228171120
5.ETİMESGUTSPOR106221551020
6.BURSA YILDIRIMSPOR10550146820
7.KARŞIYAKA10532156918
8.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR105321612418
9.BİGASPOR105231613317
10.GAZİEMİR G.O.G.103161119-810
11.ALTAY10244818-1010
12.SÖKE 1970101541219-78
13.KEPEZSPOR10226714-78
14.UŞAKSPOR 10145914-57
15.BUCASPOR 192810217916-77
16.DENİZLİ İDMANYURDU 1959 10145620-147
17.ALANYA 122110217924-157
18.1922 AKŞEHİR 10118624-184

3. Grup

OGBMAYAVP
1.MALATYA YEŞİLYURTSPOR108203863226
2.NİĞDE BELEDİYESİSPOR1080222101224
3.AÇIKALIN ERCİYES 381072121101123
4.HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1071224101422
5.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR106401841422
6.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL1063129111821
7.BİTLİS 1916 FUTBOL106222171420
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU106041510518
9.KIRIKKALE FK105231713417
10.AYOS OSMANİYESPOR105051717015
11.ADANA ADALETGÜCÜ104061618-212
12.AĞRI 197010226815-78
13.1964 SİLİFKESPOR102261121-108
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR10226622-168
15.KARAMAN FK10208730-236
16.DİYARBEKİRSPOR 9117715-84
17.ADANASPOR10019637-311
18.YENİ MALATYASPOR9009027-27-3
Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
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