Neredeyse kavga edeceklerdi! Maç sonuna damga vuran olay
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İki maç sonunda 5-1'lik toplam skorla turu geçen İspanyol devi oldu. Maç sonunda ise Pep Guardiola'nın tüm rakip oyuncuları tebrik ederken Antonio Rüdiger ile karşılaşması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşaması dikkatlerden kaçmadı.
Real Madrid, dün akşam sahasında Manchester City'yi 2-1 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. İspanyol devi, iki maç sonunda elde ettiği 5-1'lik toplam skorla turu rahat geçen taraf oldu.
GUARDIOLA TÜM TAKIMI TEBRİK ETTİ
Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Real Madridli oyuncularla tek tek tokalaşarak rakibini tebrik etti. Deneyimli teknik adamın centilmen tavrı dikkat çekti.
RÜDIGER İLE GERGİNLİK YAŞANDI
Ancak Guardiola'nın Antonio Rüdiger ile karşılaşması sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma büyümeden, diğer oyuncuların araya girmesiyle sona erdi. Maç sonrası yaşanan bu anlar, karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.
İşte o anlardan kareler: