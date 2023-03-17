Necati Ateş'in Okan Buruk yorumu taraftarı ikiye böldü! Haklı bulan da var tepki gösteren de

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan lider Galatasaray'ın ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi son buldu. Nelsson ve Mertens'in yokluğunun yanı sıra Lucas Torreira da yedek kulübesinde maça başladı. Aslan'ın ideal kadrosundan yoksun olması mağlubiyette etken oldu.

ATEŞ, "OKAN BURUK'A YAZARIM" DEDİ

TRT Spor yorumcusu Necati Ateş, "Bu mağlubiyeti Okan Buruk'a yazarım" değerlendirmesinde bulundu. Bazı taraftarlar buna karşı çıkarken bir kısım ise Okan Buruk'un hamleleri sebebiyle yenilginin yaşandığını yazdı.

İşte Necati Ateş'in yorumları:

"TORREIRA'YI GERİDE BIRAKMAMALIYDI"

"Ben mağlubiyeti Okan hocaya yazarım. Maç 1-1 giderken bütün orta sahayı değiştirip Torreira'yı sadece geride bırakmak yanlıştı. Konyaspor golden sonra ivme yakalamış, oyunu toparlamış, tehlikeli ataklarla geliyordu. Orta sahayı yürüyerek geçen bir Konya vardı sahada.

"ORTA SAHAYI ZAYIF BIRAKTI"

"Daha önceki maçlarda değişiklikler, oynanan oyun, saha içindeki etkisi çok fazlaydı Okan Buruk'un. Ancak Berkan, Rashica, Barış, Dubois, Sergio oyundan çıktı. Komple kanatları değiştirip, orta sahayı iki tane zayıf oyuncuya bırakırsanız olmaz."

"NELSSON BÜYÜK KAYIP"

"Nelsson'un olmaması Galatasaray'ı ciddi derecede yordu diyebiliriz. Birbirini tanımayan iki oyuncunun oynaması zordur. Golden önce Abdülkerim kaçırdı takip ettiği oyuncuyu."

"ZANIOLO İLE BAŞLAR DİYE DÜŞÜNDÜM"

"Ben Zaniolo ile başlayacağını düşünüyordum ama Barış Alper ile başladı. Nasıl açıklanır bilmiyorum. Okan Hoca düşündüğünü bu maç sahaya yansıtamadı. Bazen biz hocalar maçı düşünürüz. İşler kötü gittiğinde illa gol yemen gerekmiyor. 1-1 maçı her zaman çevirebileceğin bir skor. Bir önce ki maçtan 5 tane oyuncu değiştirmesi bana değişik geldi."

"MAÇ 3-1 DE BİTEBİLİRDİ"

"Hakkını yemeyelim, Hoca ne zaman bir değişiklik yapsa işe yaradı. Bazen işler iyi gitmeyebilir. Yine de orta sahayı bu kadar düşürmemeliydi. Maç 3-1'de bitebilirdi. Son dakikada birkaç net pozisyon kaçtı."

"GECE GÜNDÜZ GİBİ FARKLI"

Galatasaray en büyük eksiği şu an Mertens. Ofansif anlamda büyük eksiklik gerçekten. Geceyle gündüz gibi fark var. Kerem'i, Icardi'yi oynatıyor. Çok ciddi bir lider ve büyük bir oyuncu.

"LİG HEYECANI ARTACAK"

"Fenerbahçe kazandığı takdirde fark 3 puana düşecek. Ligin güzelliği burada aslında. Beşiktaş da arkadan geliyor. Lig heyecanı yeniden artacak."

Sosyal medyadaki bazı yorumlar: