Ne yaptın sen Gustavo! Boynundaki kart yüzünden hem kendisi hem Altay 8 maç ceza yiyebilir

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta kadroda ismi olmayan Gustavo Henrique, Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti. İki ismin bu yüzden 8 maç ceza alabileceği konuşuluyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı.

MAÇA DAMGA VURAN OLAY

Sahanın içinde yaşananlar kadar tribündeki olaylar da maça damga vurdu. Ancak objektife takılan Gustavo Henrique'nin akreditasyonunu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

ALTAY'IN KARTINI TAKTI

Gustavo Henrique, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti.

CEZA TEHLİKESİ

Altay ve Gustavo'nun bu hareket yüzünden PFDK'dan ceza alabileceği konuşuluyor. Yaşananlardan sonra herkes Disiplin Talimatı'ndaki 47. maddeyi tartıştı. Bu maddede, yanıltıcı belge olaylarından dolayı 8 ila 24 maçtan men cezası verilebileceği yazıyor.