Ne yaptın Onana! Yediği golü görenler 'Kaleyi Altay'dan alamaz' diyor

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, lig maçında Nottingham Forest karşısında yediği hatalı golle sosyal medyada gündem oldu. Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan Onana, topu ağlarla buluşturdu. Kullanıcılar, Onana'nın bu hareketine anlam veremedi ve Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi gerektiğini belirttiler.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Kırmızı şeytanlar, mücadelenin 4. dakikasında 2-0 geriye düştü.

ONANA'DAN BİR GARİP HAREKET

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan onana olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Onana'nın neden böyle bir hareket yaptığına anlam veremeyen kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla kalenin Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a geçmesi gerektiği belirttiler.

İşte Onana'nın yediği hatalı gol;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS