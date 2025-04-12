Beşiktaş'ta kazan kaynıyor! Futbolcular, soyunma odasından sahaya geri dönmek zorunda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, rakibine 2-0 yenildi. Son 6 resmi maçta sadece ezeli rakibi Galatasaray'ı yenebilen siyah-beyazlılarda tribünlerden tepkiler yükseldi. Maçın son bölümünde başlayan tepkiler, maçtan sonra da devam etti.

"SÖYLESENE BİZE HOCA TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşmanın 73. dakikada takıma tepki göstermeye başladı. Karşılaşma 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken tribünlerden, "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları geldi.

FUTBOLCULAR DA NASİBİNİ ALDI

Siyah-beyazlılar, 76. dakikada 2-0 geriye düştü. Başakşehir'in ikinci golünün ardından bu tezahürata devam eden Beşiktaş tribünleri, futbolculara da tepki gösterdi. Siyah beyazlı takımın taraftarları, "Formayı çıkarın, … gidin" tezahüratlarında bulundu. Dolmabahçe'de tribünler, mücadelenin kalan bölümünde de oyunculara tepki göstermeye devam etti.

TEPKİLER MAÇTAN SONRA DA DEVAM ETTİ

Siyah-beyazlı tribünlerin tepkisi maç bittikten sonra da devam etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonunda tribünleri alkışladı. Bu dakikalarda Beşiktaşlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi ve Beşiktaş takımı soyunma odasına tepkilerle gitti.

TARAFTARLAR STADI TERK ETMEDİ, FUTBOLCULAR ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ardından tribünlerden ayrılmadı ve, "O takım gelecek, hesap verecek!" tezahüratı yaptı. Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra sahaya geri döndü ve tribünlerden özür diledi.