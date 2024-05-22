NBA Doğu Konferansı Finali: Boston Celtics, Indiana Pacers'ı uzatmalarda yendi
Boston Celtics, Indiana Pacers'ı uzatmaların ardından 133-128 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, Pascal Siakam 24 sayı, Myles Turner ise 23 sayı kaydetti ancak mağlubiyeti engelleyemedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde, Boston Celtics konuk ettiği Indiana Pacers'ı uzatmaların ardından 133-128 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Doğu Konferansı finali ilk karşılaşmasında Celtics, Pacers'ı normal süresi 117-117 biten maçın ardından uzatmalarda 5 sayı farkla yendi.
Celtics'te Jayson Tatum 36 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı, Pascal Siakam 24 sayı, Myles Turner ise 23 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.